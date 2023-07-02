ІНТЕРВ’Ю BILD

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив європейських союзників, що не приймати Україну до Північноатлантичного альянсу після закінчення війни з Росією було б повторенням помилки колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка 2008 року виступала категорично проти членства України та Грузії.

Відмова надати Україні членство у НАТО після війни з Росією була б «самогубством» — Кулеба

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Слова українського топдипломата напередодні саміту НАТО у Вільнюсі цитує німецьке видання BILD. Саме на цьому заході, де зберуться представники країн-членів Альянсу, Україна сподівається одержати ясність щодо свого майбутнього членства. А втім, низка союзників стверджує, що серйозні дискусії з цього питання можна буде розпочати лише тоді, коли російські сили покинуть територію України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 червня заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня має зосереджуватися на зміцненні військової могутності України, а не на відкритті процесу вступу Києва до трансатлантичного альянсу.

«Після закінчення війни для Європи буде самогубством не приймати Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант... війни залишиться відкритим», — сказав Кулеба в інтерв’ю німецьким журналістам.

«Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому — взяти Україну в НАТО, тому що Росія більше не посміє повторити цей досвід», — наголосив очільник МЗС.

Президент України Володимир Зеленський сподівається на вступ України до НАТО й ЄС, коли Київ дасть відсіч війні, розв’язаній президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко сказала виданню POLITICO наприкінці червня, що Київ шукає «якогось запрошення — або принаймні зобов’язання… розглянути часові рамки та модальності нашого членства» на саміті у Вільнюсі.

Кулеба виступив проти позиції країн, які не бажають надати такого зобов’язання. Міністр закордонних справ застеріг від результату, подібного до саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, коли Берлін і Париж відхилили членство України та Грузії в Альянсі.

«Не повторюйте помилку, яку зробила канцлер Меркель у Бухаресті у 2008 році, коли вона люто виступала проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО», — сказав Кулеба:

Це рішення відкрило Путіну можливість вдертися до Грузії, а потім продовжити свої зусилля з дестабілізації регіону, а потім, зрештою, незаконно анексувати Крим. Якби Україну прийняли в НАТО до 2014 року, не було б незаконної анексії Криму. Не було б війни на Донбасі, не було б цього масштабного вторгнення

Кулеба відкинув заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україні буде «неможливо» перемогти Росію, заявивши, що «втомився від протидії всім цим безглуздим аргументам».

«Це все просто бла-бла-бла», — додав Кулеба.