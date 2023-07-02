РОБОЧА ПОЇЗДКА

У День Військово-Морських сил Збройних Сил України Президент України вирушив до Одеської області. Володимир Зеленський зустрівся з командуванням ВМС та заслухав доповіді щодо ситуації у чорноморському регіоні. Він також поспілкувався з курсантами Одеської морської академії та нагородив морпіхів, які відзначилися у протистоянні російській агресії.

Зеленський на Одещині: «Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі»

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Під час робочої поїздки в Одеську область Президент України зустрівся із командувачем Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексієм Неїжпапою. Він поінформував Главу держави про оперативну ситуацію в Чорному морі, а також щодо спроможності росіян завдавати ракетні удари з моря, та які оборонні можливості мають українські ВМС.

Станом на 2 липня окупанти збільшили свою присутність у Чорному морі. За даними ОК «Південь» поблизу узбережжя України чатують три ракетоносії: два підводних і один надводний човен. Вони можуть бути озброєні 16 ракетами «Калібр».

Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи © Офіс Президента України

Зеленський та Неїжпапа також обговорили стратегію розвитку Військово-Морських сил ЗСУ у воєнний та повоєнний час, а також майбутнє ракетної програми і морських дронів українського виробництва.

Крім того, командувач ВМС доповів Володимиру Зеленському про роботу зі створення корпусу морської піхоти.

Президент на заходах в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України © Офіс Президента України

Опісля Верховний Головнокомандувач рушив до Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Володимир Зеленський звернувся до курсантів:

Доля України, безперечно, – бути міцною. Бути вільною частиною вільного світу. Я впевнений, що Україна захистить себе в цій війні і поверне все своє, що поки тимчасово контролюють окупанти. А після війни Україна перемоги навчатиме інших у світі міцності, зокрема й на морі, навчатиме захисту свободи. Україна стане донором глобальної безпеки та глобальної сили, і я вірю, що ваші знання, ваша сила, ваші майбутні перемоги наблизять цей могутній час для нашої прекрасної держави, для наших людей

Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди © Офіс Президента України

Президент особливо відзначив морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти. Відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» отримали: 10-та морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая ВМС ЗСУ та 88-й окремий батальйон морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського ВМС ЗСУ.

На Одещині Президент відвідав військовий госпіталь і нагородив українських моряків © Офіс Президента України

Під час робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський відвідав і один з медзакладів, де лікують поранених військовослужбовців Військово-Морських сил ЗСУ.

Президент вручив державні нагороди пораненим армійцям і окремо відзначив представників медичної служби ЗСУ орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаллю «Захиснику Вітчизни».

На Одещині Президент відвідав військовий госпіталь і нагородив українських моряків © Офіс Президента України

«Хочу подякувати за увагу до наших героїв, за вашу роботу, побажати вам здоров’я», – зазначив Глава держави.