Українська студентка, призерка Олімпіади геніїв, винайшла спосіб очищення Дніпра

Екопроєкт

17-річна Вікторія Панченко з Нової Каховки розробила конструкцію з очерету та рогози, що допомагає очищувати річкову воду. Цю ідею високо оцінили на численних конкурсах, зокрема, Олімпіади геніїв у США і шоу талантів у Польщі, Хорватії та Тунісі. Як застосувати цей винахід в Україні — юна винахідниця розповіла в інтерв'ю українській редакції RFI.

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Екоінціатива, у якій взяла участь уся родина

Екопроєкт з очищення Дніпра Вікторія розпочала ще 2018 року разом із старшою сестрою Веронікою. Ідея виникла, пригадує Вікторія, коли вони сплавлялись на байдарках річкою:

Вікторія сплавляється на байдарці по Дніпру. © Вікторія Панченко

— Ми жили у Новій Каховці на березі Дніпра. Річка кожного літа цвіла, але в заводях вода була завжди кришталево чиста. Ми почали досліджувати, чому так відбувається, що начебто одна річка, але в руслі і в заводях вода абсолютно різна. Тоді, під час досліджень, ми виявили властивості певних рослин очищувати воду і вирішили використати цю природну властивість як великих фільтрів, які можна зробити конструкціями для очищення води природнім способом. Ми створили першу модель цієї конструкції, потім уже її вдосконалювали певний час. Тоді сестра була в 11 класі і взяла участь в Олімпіаді з екології. Вона посіла друге місце на всеукраїнському етапі. Потім Вероніка випустилася зі школи — і проєкт залишився тільки на мені. Вона вступила в університет на спеціальність, не пов'язану з екологією, але продовжувала мене консультувати.

Андрій і Олена Панченки та їхні доньки Вікторія й Вероніка © Вікторія Панченко

Від самого початку ініціативу сестер всіляко підтримували їх батьки Андрій і Олена — фізик та біологиня за освітою. Мати дівчаток розповідає:

— Першу конструкцію вони сколотили разом із татом та дідусем. Дерев'яна конструкція, щось вийшло! А як можна вдосконалити? А наступного року візьмемо з пластикових труб, щоб воно вже точно не тонуло. А давайте подумаємо, як можна змінювати глибину занурення? І це все не за один рік було.

Прототип плавучої конструкції понтонного типу для очищення прісної води © Вікторія Панченко

Зрештою експерименти увінчалися успіхом — і з'явився робочій прототип біоплато із очеретом у пластиковій рамі, який добре тримався на воді та дозволяв очищувати річку природним способом, без механічного втручання в екосистему.

Прототип плаваючої конструкції понтонного типу для очищення прісної води. © Вікторія Панченко

Вікторія пояснює:

— Конструкція розроблена так, що її розміри можуть бути абсолютно різними, залежно від ділянки, яку планується очищувати. Наприклад, вона може використовуватися на озерах невеликих розмірів, але також може використовуватися для очищення річок. Ця конструкція очищує воду від важких металів, від нітратів, продуктів нафтоперероблення, залишків аграрної діяльності. До питної води не очищує, але до гарного стану води в річці, щоб вона не цвіла, щоб в цій воді гарно розвивалася флора і фауна, ця конструкція очищує.

У 2021 році Вікторія отримала за свій проєкт з очищення Дніпра бронзову медаль на Олімпіаді геніїв у США.

Вікторія Панченко разом із українською командою Малої академії наук. © Вікторія Панченко

Ідею дівчину підтримала київська влада, і вже 2022 року біоплато мали ставити на київських озерах. А втім, утілити ці плани в життя не вдалося через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Життя в окупації та переїзд у Німеччину

Як і в багатьох українців, життя Вікторії та її родини розділилося на до 24 лютого 2022 року та після нього. Дівчина пригадує той страшний день, коли вона побачила, як у її рідну Нову Каховку заїжджають російські військові:

— 24 лютого мене розбудило те, що мене вибуховою хвилею скинуло з ліжка. У вікні я побачила помаранчево-жовте зарево, було чутно багато вибухів... Ми тоді сиділи вдома, я дивилася камери міста (трансляція в інтернеті. — Ред.), щоб зрозуміти взагалі ситуацію, що відбувається. Тоді я на камерах побачила прапор СРСР на танку, зробила відео і відправила своїй знайомій. І через соціальні мережі воно розкрутилося, його постили телеграм-канали, бо це було знаково, що прапор СРСР на БТР, навіть не російський, що заїжджає у Нову Каховку. А за кілька днів ми вже дивилися із батьками телемарафон і побачили там це відео у кліпі «Байрактар».

Фрагмент з кліпу «Байрактар», де їде російський БТР із прапором СРСР. © Українські Пісні / YouTube

Родина Пенченків пробула в окупації 44 дні, зрештою, вирішили виїхати з міста. Мати Вікторії розповідає:

— Віка перед виїздом в останні доби чотири просто ревіла весь час. Вона сидить, плаче, якась безвихідь, страшно. Ми почали моніторити виїзди, хто вже виїжджав... Дивимось, ні, сьогодні колона не виїхала. Не пустили, колону обстріляли. Ні, не їдемо. Наступного дня. Колону пропустили, то, може, ризикнемо... Ми сіли в машину. Сформувалася колона, десь 10 машин нас їхало з Нової Каховки. О пів на шосту ранку ми виїхали.

Разом із собою родина взяла кілька одномістян і лише найпотрібніші речі. Дорогою з Херсонщини до Миколаївщини їм довелося пройти з десяток російських блокпостів. Та попри все це голові сімейства вдалося потайки провезти із собою прапор України. Олена Панченко розповідає, як її чоловік усіх здивував на виїзді зі Снігурівки:

Вивезений з окупації український прапор у німецькій квартирі Панченків. © Вікторія Панченко

— Чоловік каже па-бам, зупиняє машину і дістає з-під килимків український прапорець. І ми його на бампер причепили. Їдемо, дивимося солдати, наче наші, бо, не дай бог, не наші, зараз нас тут постріляють. Але, слава богу, усе минулося, ми виїхали. У перший день ми доїхали до Кіровоградської області, далі ми вже не встигли. Там якийсь фермер, зовсім незнайомий, прийняв нас та ще дві машини, розселив у себе. Ми переночували. Наступного дня ми доїхали вже до Хмельницького. І перше, що ми купили в Хмельницькому, — українські прапори великі. Бо ми знали, що їдемо далі. І купили вишиванки на останні гривні, які ми з собою везли. З цим і приїхали в Німеччину.

Уже в Німеччині Вікторія складала мультипредметний тест та вступила онлайн у Національний університет біоресурсів і природокористування України. Дівчина вже закінчила перший курс за спеціальністю громадське здоров’я та розвиває свій екопроєкт. Разом із батьками вона організовує для німців тематичні заходи, присвячені українській культурі та традиціям.

Вікторія Панченко під час виступу на музичному заході у Німеччині. © Вікторія Панченко

Олена Панченко розповідає:

— Ми намагаємося показати наші традиції. Віка тут дає концерти української музики на фортепіано. Годуємо німців українськими стравами, влаштовуємо їм українські вечори.