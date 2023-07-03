Вигода або загроза: що стоїть за можливим відновленням роботи аміакогону «Тольятті — Одеса»

ВАРТО ЧИ НІ

18 липня спливає термін зернової угоди. У травні її продовження погодили лише на два місяці. 14 червня очільник російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Росія відмовляється продовжити далі Чорноморську зернову ініціативу, якщо не будуть виконані російські умови. Зокрема, відновлення роботи аміакогону «Тольятті — Одеса». Чому Росії так важливо його відновити та чого потенційно більше від цього Україні — вигоди або загрози?

Аміакопровід «Тольятті-Одеса» побудували у 1981 році. Він поєднує хімічне підприємство «Тольяттіазот» з Одеським припортовим заводом

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Зброя на дипломатичному фронті

Аміакогін «Тольятті — Одеса» побудували ще за радянських часів — 1981 року. Труба, завдовжки майже в дві з половиною тисячі кілометрів, поєднує хімічне підприємство «Тольяттіазот» з Одеським припортовим заводом, що в місті Южне. Тут аміак перекачується в танкери, а звідти Чорним морем йде на експорт.

Аміак — це безбарвний газ. Він є ключовим компонентом азотних добрив і вибухових речовин. Сировиною для виробництва аміаку в 75% випадків є природний газ. Росія виготовляє близько 12% світових обсягів добрив, проте є найбільшим експортером. Позаяк Китай і США здебільшого орієнтовані на власний ринок.

Територією України проходить 1018 кілометрів трубопроводу. Є також гілка до Горлівки, де розташований український концерн «Стирол», що 2014 року припинив виробництво. Тоді ж було заморожено гілку аміакогону, що вела до Горлівки.

Транзит аміаку територією України © RFI

До повномасштабного вторгнення РФ до України аміакогін працював майже на всю потужність, яка становить 2,5 мільйона тонн щорічно. 24 лютого 2022 року транзит речовини припинили. А втім, Росія щосили намагається його відновити.

Павло Кухта, в.о.міністра економіки в 2020 році, зазначає, що цей трубопровід Кремль використовує як зброю — тільки вже на дипломатичному фронті:

— Напевно, в них є якась своя гра, зокрема політична. Наприклад, звинувачувати Україну в тому, що добрива дорогі, і, відповідно, використовувати це як аргумент в діалозі з країнами Глобального Півдня, які імпортують багато добрив.

За даними UN Comtrade, 2021 року РФ заробила на продажі аміаку понад 1,6 мільярда доларів, а Україна на його транзиті — 108 мільйонів доларів. За дев'ять місяців 2022 експорт російського аміаку в країни Євросоюзу був меншим на 65,4%, ніж за такий торішній період. Такі дані наводить Євростат.

Голова правління Інституту безпеки Східної Європи Анатолій Пінчук пояснює:

— Навряд чи має сенс надавати можливість Росії обходити такі тотальні економічні санкції і використовувати одну зі статей свого експорту і наповнення державного бюджету.

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Паралельно з тиском на міжнародну спільноту Росія будує новий термінал у порту Тамані для транспортування аміаку. До нього мають підвести залізничну гілку. Перша черга має запрацювати наприкінці 2023, друга — у 2024–2025 роках. Варість проєкту становить 60 мільярів рублів. У коментарі Ройтерз Дмитро Коняєв, гендиректор «Уралхіму», до складу якого входить «Тольяттіазот», повідомив, що аміачний термінал може замінити трубопровід до Одеси.

Директор аналітичного агентства «СовЕкон» Андрій Сизов називає цю заміну нерівнозначною. За його словами, наведеними у «Форбс», новий термінал не зможе повністю замінити транзит через Україну та балтійські порти, які також використовували для експорту.

Російський морський порт на Таманському півострові © Rupec

Хоча російські добрива й не потрапили під європейські санкції, логістика для РФ значно ускладнена.

Кремль тисне на міжнародну спільноту, зокрема через Чорноморську ініціативу. Цей договір укладено в липні 2022 року, а відтоді його кілька разів продовжували. І щоразу Росія однією з умов пролонгації угоди називає запуск аміакогону «Тольятті — Одеса». Це, до речі, також відображено в меморандумі між Москвою та ООН, який підписали перед запуском Чорноморської ініціативи.

Відновлювати чи не відновлювати

Публічне обговорення відновлення транзиту амміаку почалось торік у вересні. Тоді Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Ройтерз, що підтримає ідею відновлення російського експорту аміаку через Україну, тільки якщо Москва поверне всіх українських військовополонених. У Кремлі цю ідею відкинули, зауваживши, що «люди та аміак не одне й те саме». На цьому тоді й зупинилися. А втім, в ООН повідомили, що роблять усе можливе задля того, аби санкції не перешкоджали постачанню продовольства та добрив. Уже наприкінці травня цього року ООН запропонувала почати готуватися до відновлення транзиту Україною російського аміаку. 6 червня Зеленський заявив, що Київ може розглянути можливість відновлення аміакопровіду, «якщо це буде потрібно». І тоді ж унаслідок російських обстрілів було пошкоджено частину труби аміакогону на Харківщині.

З 24 лютого 2022 року аміакогін «Тольятті — Одеса» тричі зазнав російських ударів. Торік 30 травня внаслідок бойових дій було пошкоджено герметичність неробочої гілки в Бахмутському районі. Тоді аміак витік самоплином, але загрози вдалося уникнути. 5 та 6 червня 2023 року через російські обстріли розгерметизувався магістральний аміакогін у Куп'янському районі на Харківщині. На станції спрацювали запобіжні клапани, витік аміаку був незначний. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано шість влучень у район насосної станції біля села Масютівка. РФ звинуватила в обстрілах «українських диверсантів». Голова російського МЗС Марія Захарова сказала, що в припиненні транзиту аміаку «зацікавлена тільки Україна».

Павло Кухта зауважує:

— Навіть якщо все спокійно ремонтувати, це в районі Кремінної пошкоджено, це три-чотири місяці. Плюс ще кілька місяців запускати, у якомусь тестовому режимі перевіряти, чи все працює. Відповідно, їм десь пів року потрібно на запуск цієї труби... Вони намагаються собі вибити цю можливість, щоб власне їм експортувати цю продукцію. І шантажують Україну блокуванням зернового коридору, зокрема з цієї метою.

Суда, задіяні в зерновій угоді, проходять Босфором. 17 листопада 2022 р. © Khalil Hamra/AP

Він підкреслює, що рішення України щодо відновлення роботи аміакогону залежить від того, що Росія запропонує натомість:

— Може, для нас було б вигідніше обміняти роботу трубопроводу на нормальну роботу коридору. Але тоді робота коридору гарантовано має бути безперебійною. Якщо можна додаткові ресурси таким чином собі вибити, це може й мати сенс. І може зіграти нам руку в боротьбі проти Росії. Але це питання дуже тверезих, жорстких розрахунків.

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Намагаючись шантажем відновити роботу аміакогону, Москва з середини квітня блокувала роботу порту «Південний». Того самого, який задіяно в зерновій ініціативі та на території якого розташовані потужності для транзиту аміаку.

Порт «Південний» — один із найбільших портів України, що наразі працює в межах Чорноморської зернової ініціативи © Nina Lyashonok/ AP

Голова правління Інституту безпеки Східної Європи Анатолій Пінчук зазначає, що Україні не варто йти на поступки та давати можливість Росії заробляти:

— Нам просто потрібно поступово завершувати з зерновими угодами, вибудувати канали транспортування зерна через румунські порти і все... Якщо ми кажемо про наступний рік, то стовідсотково можна все підготувати для цього і не жертвувати можливістю завдати економічні втрати Росії заради продовження зернової угоди.

Небезпека для довкілля

Голова ГО «Зелений лист», хімік та біолог Владислав Балінський певен, що будівництво Одеського припортового заводу в густонаселеному районі було помилкою (місто Южне розташовано за 45 км від Одеси і входить до одеської агломерації з населенням 1,5 млн мешканців. — Ред.):

— Однозначно можу сказати, що таке хімічне виробництво, під ним я розумію увесь цикл, зокрема транспортування аміаку, є дуже небезпечним. Воно становить величезну загрозу життю людей.

Одеський припортовий завод виробляє аміак, карбамід, рідкий азот, діоксид вуглецю, рідкий кисень і перевантажує хімічну продукцію © Українська Енергетика

Владислав Балінський підкреслює, що є загроза, якщо брати до уваги аміакогін, але вона менша, ніж від Одеського припортового заводу:

— У даному випадку мова йде не тільки про трубу. Мова йде першочергово про величезний виробничий комплекс, який розташований в акваторії Чорного моря. Цей виробничий цикл передбачає не тільки перекачування аміаку в цистерни-аміаковози, але й виробництво амонієвих добрив та перекачування цього аміаку по інших гілках. На кожному етапі з циклів є загроза.

Експерт зазначає, що в регіоні з небезпечним виробництвом відсутні метеорологічні станції, щоби виявляти джерела забруднення:

— Це було дуже дивно, що екологи ніяких заяв не робили, не фіксували, але після запуску Одеського припортового заводу (я кажу про роки ще довоєнні) доволі часто спостерігався різкий запах аміачний. Його ні з чим не сплутаєш. І при цьому не було ніяких заяв від органів влади. Навіть маленькі концентрації цього газу при тривалому диханні негативно впливають на організм людини, знижують імунітет і призводять до цілої низки захворювань. За тією системою безпеки, з точки зору контролю за концентрацією можливих забруднювачів, які існують в Одесі, тут взагалі не можна було експлуатувати таке масштабне виробництво, тому що в місті нічого цього немає.

Аміакогін з російського Тольятті в українську Одесу © Коммерсант

Небезпека, яка була в довоєнні часи, стала набагато більшою після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Одеська агломерація не раз ставала жертвою ракетного терору росіян. Вони обстрілювали і порти Великої Одеси, задіяні в реалізації Чорноморської ініціативи. Наприкінці квітня 2022 року українська ППО збила дві російські ракети, що прямували в бік порту «Південний». На його території розташований, зокрема, і Одеський припортовий завод, де перероблявся аміак. За кілька годин до обстрілу Міноборони РФ повідомило, що українські спецслужби нібито «готують провокацію в порту з застосуванням хімічної зброї».

Владислав Балінський пояснює:

— Те озброєння, яке використовується для обстрілів міст, для терору... Точність ракет така, що ніхто не може гарантувати, що під час чергового обстрілу Одеси не прилетить на територію припортового заводу. Його площа достатньо велика.