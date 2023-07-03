Вперше за 4 місяці ЗАЕС під'єднали до резервної лінії електропередач

ЗАПОРІЗЬКА АТОМКА

Про це повідомили у Міжнародній агенції атомної енергетики. Зазначають, що ця резервна лінія є єдиною доступною на даний момент.

Вид на ЗАЕС з берега Каховського водосховища біля міста Нікополь після прориву Каховської дамби, 16 червня 2023 року.

Реклама Читати продовження

Відповідну інформацію опублікували на офіційному сайті МАГАТЕ з покликанням на генерального директора Рафаеля Маріно Гроссі.

«Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час триваючого військового конфлікту та не є стійкою», — йдеться у матеріалі.

Запорізька АЕС © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

Ця лінія 330 кіловольт остання з шести, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ. Але і вона була обірвана 1 березня через пошкодження на протилежному боці Дніпра. Полагодити її змогли лише зараз «через складну безпекову ситуацію в регіоні».

«Повторне підключення лінії 330 кВ є важливим, оскільки протягом останніх кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку конфлікту в лютому 2022 року в ньому було чотири лінії 750 кВ», — пишуть на сайті МАГАТЕ.

Також зазначають, що нині ця лінія знаходиться під напругою і зберігається як резервна та готова до живлення ЗАЕС, на випадок якщо основна лінія 750 кВ буде пошкоджена.