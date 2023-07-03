Молодіжна збірна України з футболу перемогла Францію та виборола путівку на Олімпіаду

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ

Українська молодіжка здолала однолітків французької команди у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи-2023. Завдяки перемозі із рахунком 3:1 команда виборола собі путівку на олімпіаду 2024 року.

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Ця подія є історичною для українського футболу, адже синьо-жовті виступатимуть на олімпіаді вперше.

Українська молодіжна збірна з футболу © Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

«Передусім ми вітаємо з перемогою Україну, вітаємо наших захисників, дякуємо їм! Я поздоровляю команду, яка провела фантастичний матч, показала, що ми дійсно є командою, ми прагнемо більшого! Якщо повернутися на роки назад, коли ми тільки зібралися, а особливо після першого відбірного поєдинку з Францією — ми не могли уявити, що через два матчі ми цю збірну обіграємо. Хочу привітати футболістів із чудовою грою, із перемогою, а найголовніше для мене те, що вони в цьому матчі стали найкращими серед найкращих», — сказав після матчу головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

Футболісти з України та Франції © Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

5 липня будуть зіграні півфінальні матчі: Ізраїль — Англія та Іспанія — Україна. За словами головного Руслана Ротаня, ця гра для української команди може бути важчою за матч із французами.

Українські та французькі футболісти © Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

«З Іспанією буде інший матч. У порівнянні з грою проти Франції все буде інакше. У французів є дуже висока індивідуальна майстерність серед футболістів. Іспанія – інша команда. Вона грає шляхом взаємодії між собою, гарної структури, швидкої роботи з м'ячем. Вважаю, що цей матч для нас буде ще важчим. Але ми маємо дивитися на це так, як і раніше: спершу визначити, як ми хочемо грати. Ну і найголовніше, мабуть, завдання — це відновлення», — зауважив Ротань.

Українська молодіжна збірна з футболу © Українська асоціація футболу / Павло Кубанов

Переможці пар Ізраїль — Англія та Іспанія — Україна зустрінуться в поєдинку 8 липня в Батумі.