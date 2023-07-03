Український художник створює аксесуари для поранених захисників

Маска для героя

Український художник Сергій Петров — Bob Basset — відомий у світі завдяки оригінальним авторським шкіряним маскам й аксесуарам. Їх купували Givenchy, гурти Slipknot і Metallica, співачка Авріл Лавін. Оцінив роботи українця режисер Девід Лінч. Зараз Сергій виготовляє маски для наших захисників, які втратили зір на фронті. Чому творити для українських героїв важче, ніж для світових знаменитостей, чим надихається і чим особлива творчість під час війни — митець розповів українській редакції RFI.

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Історія з масками для захисників України для Сергія розпочалась взимку. До нього звернулись друзі відомого українського адвоката Масі Найєма, який втратив око в результаті важкого поранення на фронті. Сергій пригадує, що двічі їздив до нього, вимірював голову, далі працював декілька місяців:

— Робив дуже довго через те, що у Масі Найєма були операції і голова змінювала форму. А потрібно було придумати щось універсальне. Вийшла чорна шкіряна маска на підкладці з натуральної замші, кріпиться на двох ремінцях. Вона зроблена з м’якої телячої замші, але є відформованою та жорсткою конструкцією, яка дійсно захищає частину обличчя та ока. Не заважає рухатися і навіть танцювати.

Масі Найєм у масці від Сергія Петрова © Із особистого архіву Bob Basset

Коли виріб був готовий, Bob Basset виклав фото Масі Найєма в соцмережі. Так у нього з’явились іще запити і проєкт «Маска для героя». Одне замовлення було для захисника Маріуполя із позивним «Крішна». Маску для батька попросила зробити донька. Власне, вона робила заміри голови тата й забрала аксесуар. Сергій говорить, що зустрічатись із майбутніми власниками його виробів дуже важливо, але «Крішна» тоді був на реабілітації в Нідерландах, тому поговорити вийшло тільки відеозв’язком.

Захисник Маріуполя в масці від Bob Basset © Із особистого архіву Bob Basset

З захисниками художник зазвичай говорить про власний досвід носіння маски, бо і сам має проблему з одним оком. І надівати власноруч зроблену маску він почав тільки в дорослому віці. Перед виготовленням першого виробу митець вивчав все про його інженерію, занурювався в історії людей, які мають досвід носіння масок.

Сергій розповідає, що, спілкуючись із пораненими захисниками, намагається бути максимально оптимістичним та навіть жартує. Зізнається, що кожен виріб дається важко:

— До повномасштабної війни це була моя творчість. Ми з братом Олегом у нашій студії Bob Basset робили те, про що мріяли в дитинстві — створювали реальні речі нереальних світів. А зараз це дуже непросто, бо, не проживши історію людини, я не можу стати до роботи. А кожного разу проживати — це дуже складно.Та іще є величезна відповідальність, були постійні сумніви, а раптом щось не так. А ці сумніви мене заганяли в глухий кут, аж до безпорадності, коли я не можу нічого робити.

Сергій також носить маску через ваду ока © Із особистого архіву Bob Basset

Сергій пояснює своїм замовникам, що маска може стати своєрідним інтерактивним інструментом для знайомств та спілкування, бо людей цікавить такий аксесуар. Але він усвідомлює, що в один момент людина просто не захоче надягти її, якою би зручною вона не була.

Bob Basset робить аксесуари для бійців безплатно і говорить, що ніколи не зміг би взяти за це гроші. Фінансові потреби вдалося закрити грантом від віденського Інституту вивчення людини.

Зараз художник працює над іще двома замовленнями для захисників.

Митець у війні

Bob Basset говорить, що під час війни працювати дуже непросто. Так, від 24 лютого 2022 року він зміг виготовити комплект масок для шведського рок-гурту Ghost, зробити артоб’єкт із гільзами.

Артоб'єкт митець створив під час війни © Із особистого архіву Bob Basset

Проте це не та ефективність, яка могла б його задовільнити. До того ж, пояснює Сергій, дались взнаки складнощі евакуації з Харкова:

— Я у Львові пробув майже рік. Перші два місяці я взагалі не міг нічого робити. Ми просиділи з другом в одному кафе: щось шукали, допомагали, купували, доставляли, проводжали за кордон кого могли. Потім працював у майстерні. І я там увесь час не міг зрозуміти, чого ж мені не вистачає для роботи. Як виявилось, мені не вистачає всього. Не вистачає мого місця сили — Харкова.

Але треба було щось робити, бо, як каже Bob Basset, слід було «створювати ефективний тиск на середовище». Так з’явився проєкт із закупівлі протигазів, коли була загроза використання хімічної зброї агресором. Цей захист передали на херсонський напрямок та на Харківщину для Нацгвардії.

Свої артоб’єкти Сергій виставляв на аукціон, за отримані гроші купували потрібні для передової речі. Долучився він і до проєкту друзів-волонтерів з поліпшення бронежилетів — підвищення їхньої бронездатності спеціальним поліетиленом:

— Мені розказали про прохання військових знайти в Італії поліетиленову броню, яку вони хотіли прикладати до бронепластин. Я сказав, що коли відстріляють таку плиту і це буде ефективно, то буду допомагати у всьому. Результати були хороші. Я придумав, як все зібрати, щоб було максимально швидко, ефективно і при цьому вага бронежилета суттєво не збільшувалась.

Шведський рок-гурт в масках Сергія Петрова © Із особистого архіву Bob Basset

А втім, Сергій час від часу докоряє собі, що робить не так багато, як хотів би:

— У мене світове ім'я. Я очікував, що мене підтримають багато зірок, із якими я працював. І майже нічого із того, що я очікував, не відбулося. І це був момент розчарування, але є особистий досвід, а є статистика. Ніколи не треба трансформувати особистий досвід у загальну репрезентативну картину. Я чудово розумію, що коли я буду все одно створювати тиск середовища, то результат буде в цілому 100%. І ніколи не опущу руки.

Про культурну дипломатію

Наша розмова із Сергієм відбулась відразу після його повернення в Україну із США. У Нью-Йорку він був на міжнародному кінофестивалі «Трайбек», де разом з іншими українськими митцями представляв українсько-американську документальну стрічку «Правила двох стін» режисера Девіда Гутніка. Один із виконавчих продюсерів — відомий актор Лів Шрайбер. Ця стрічка розповідає про те, як сприймають війну українські митці, про культурний та духовний спротив у час війни.

На прем'єрі фільму в Нью-Йорку © Укрінформ

Фільм здобув спеціальний приз журі. Про себе і війну, окрім Сергія Петрова, розповідали музикант Степан Бурбан (Паліндром), засновниця Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько, художниця та ілюстраторка Богдана Давидюк, художниця Kinder Album, авторка проєкту «Укриття» Діана Берг.

За словами Сергія, під час знімання фільму він говорив усе, що відчував. А от справжню свою місію в проєкті усвідомив, коли поїхав на прем’єру стрічки до США:

— Ми усією групою, яка приїхала з України, домовились про спільну тезу, яку хочемо донести глядачам, про єдину стратегію нашої культурної дипломатії. Ми намагалися донести, що війна йде прямо зараз, не зважаючи на те, що зйомки відбулися рік тому. Говорили, що прямо зараз підірвана Каховська ГЕС, що прямо зараз наші друзі-волонтери в Херсоні потрапили під обстріл. Говорили, що Росію треба зупинити, а зробити це можна єдиними способом — дати Україні зброю. У нас є неймовірно мотивоване суспільство, неймовірно мотивована армія. І в нас є чітке бачення. Я особисто говорив, що це не війна України та Росії, це війна за цивілізаційний вибір: чи хочете ви бути з людьми доброї волі, чи хочете підтримати диктатора.

Українські митці говорили про війну і просили зброю © Львівська міська рада