Українські війська наступають на шести ділянках, на деяких мають успіх — ISW

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Про те, що ЗСУ ведуть наступальні дії на шести ділянках фронту повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Згідно їхні висновків, операції на деяких напрямках були успішними.

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Про те, що українські війська вели наступальні операції на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області, пишуть у черговому звіті ISW. Цю інформацію подають, зокрема, спираючись на публікації у російських ЗМІ.

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Окрім того, зазначають аналітики, російське міноборони намагається взяти під контроль інформаційний простір у РФ. Серед іншого, намагаються боротися з військкорами, які подають інформацію, що відрізняється від версій МО.

«Однак деякі російські мілблогери, всупереч повідомленням Міноборони, зазначали, що бої все ще тривають і що українські сили утримували деякі позиції біля Антонівського мосту станом на 2 липня. Відомий російський мілблогер розширив допис 1 липня з невизначеного каналу Telegram, який критикував кілька відомих Telegram-каналів, пов’язаних з Кремлем і Вагнером, за те, що вони суперечать офіційному наративу Міноборони Росії. У дописі вибраних мілблогерів звинуватили в поширенні неправдивої інформації про ситуацію навколо Антонівського мосту та інші заяви російського МО, зрештою звинувативши ці канали в допомозі українським «психологічним операціям». Російські мілблогери, які суперечили звіту МО, відповіли своєю чергою. звинувативши російський Генштаб у атаці на російську спільноту мілблогерів», — йдеться у звіті ISW.

Українські військові стоять біля броньованої евакуаційної машини Bergepanzer 2 на передовій у Запорізькій області, 1 липня 2023 р. © AP / LIBKOS

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Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що цей конфлікт може свідчити про те, що російське військове командуванняне вважає, що у нього є інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну на тлі поточного українського контрнаступу