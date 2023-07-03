Українські війська наступають на шести ділянках, на деяких мають успіх — ISW
Про те, що ЗСУ ведуть наступальні дії на шести ділянках фронту повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Згідно їхні висновків, операції на деяких напрямках були успішними.
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Про те, що українські війська вели наступальні операції на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області, пишуть у черговому звіті ISW. Цю інформацію подають, зокрема, спираючись на публікації у російських ЗМІ.
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Окрім того, зазначають аналітики, російське міноборони намагається взяти під контроль інформаційний простір у РФ. Серед іншого, намагаються боротися з військкорами, які подають інформацію, що відрізняється від версій МО.
«Однак деякі російські мілблогери, всупереч повідомленням Міноборони, зазначали, що бої все ще тривають і що українські сили утримували деякі позиції біля Антонівського мосту станом на 2 липня. Відомий російський мілблогер розширив допис 1 липня з невизначеного каналу Telegram, який критикував кілька відомих Telegram-каналів, пов’язаних з Кремлем і Вагнером, за те, що вони суперечать офіційному наративу Міноборони Росії. У дописі вибраних мілблогерів звинуватили в поширенні неправдивої інформації про ситуацію навколо Антонівського мосту та інші заяви російського МО, зрештою звинувативши ці канали в допомозі українським «психологічним операціям». Російські мілблогери, які суперечили звіту МО, відповіли своєю чергою. звинувативши російський Генштаб у атаці на російську спільноту мілблогерів», — йдеться у звіті ISW.