У лікарні померла відома письменниця, яка зазнала поранень під час ракетного удару по Краматорську

ЖЕРТВИ АГРЕСІЇ РФ

Про те, що у лікарні померла відома українська письменниця та громадська діячка Вікторія Амеліна повідомив український ПЕН-клуб. 37-річна жінка була тяжко поранена унаслідок удару російської ракети по місту Краматорську 27 червня.

Вікторія Амеліна стала 13 жертвою російської ракети, яка влучила в піцерію в Краматорську. Як повідомила організація українських літераторів, у день удару 27 червня письменниця була у закладі із делегацією з Колумбії.

Вікторія Амеліна © GETTY IMAGES

«Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення. Лікарі та парамедики у Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб урятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч із нею були її рідні та друзі», — написали на сайті.

Зазначили також, що колумбійські гості, а це політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес, зазнали поранень.

Окрім них, унаслідок удару високоточної ракети типу «Іскандер» були травмовані близько 60 цивільних.

Вікторія Амеліна © Вікторія Амеліна / Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів Росії у складі правозахисної організації Truth Hounds. Як повідомили її колеги по спілці літераторів, письменниця, зокрема, знайшла щоденник закатованого окупантами письменника Володимира Вакуленка після звільнення Ізюмщини.

Окрім того, Амеліна працювала над книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. У ній йдеться про жінок, які документують воєнні злочини росіян. Зазначають, що праця письменниці буде незабаром опублікована за кордоном.