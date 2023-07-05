Вибух у Шевченківському суді у Києві: підривник загинув
Київ, Україна – Вибух пролунав о 17.20 за київським часом. У середу, 5 липня, суд мав продовжити підривнику запобіжний захід. Чоловік загинув під час штурму будівлі суду силовиками.
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Підозрюваний — Ігор Гуменюк. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го. Тоді загинули четверо нацгвардійців, десятки правоохоронців отримали поранення. У СІЗО Гуменюк перебував з 2015 року.
— Сьогодні його (Ігоря Гуменка — ред.) привезли на ще одне засідання суду — вісім років це вже триває — і після цього засідання він спочатку закрився у туалеті, а після цього — привідкрив двері і кинув по караулу якийсь поки невстановлений вибуховий пристрій. Після цього таких вибухів, попередньо, було ще два. Потім він намагався несанкціоновано покинути залу суду, — сказав на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Працівники конвою, за словами Клименка, вистрілили у повітря, щоб змусити Гуменюка зупинитися. Чоловік забарикадувався в окремому приміщенні. Звідти його намагались деблокувати КОРДівці. На будь-які переговори зловмисник не йшов, попри спроби поліцейських. Під час штурму будівлі Шевченківського суду поранення отримали двоє бійців КОРДу, додав очільник МВС:
— Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці. Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе.
Поки залишається невідомо, як підсудний зумів пронести вибухові пристрої. Клименко наголосив, що це має встановити слідство.
Досудове розслідування розпочали за двома статтями: спроба втечі підсудного з-під варти, вчинена способом небезпечним для життя багатьох людей, та посягання на життя працівника правоохоронного органу.