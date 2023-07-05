Вибух у Шевченківському суді у Києві: підривник загинув

Надзвичайна подія

Київ, Україна – Вибух пролунав о 17.20 за київським часом. У середу, 5 липня, суд мав продовжити підривнику запобіжний захід. Чоловік загинув під час штурму будівлі суду силовиками.

Реклама Читати продовження

Підозрюваний — Ігор Гуменюк. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го. Тоді загинули четверо нацгвардійців, десятки правоохоронців отримали поранення. У СІЗО Гуменюк перебував з 2015 року.

Під час теракту у 2015 році у Києві загинуло 4 правоохоронців © AFP

— Сьогодні його (Ігоря Гуменка — ред.) привезли на ще одне засідання суду — вісім років це вже триває — і після цього засідання він спочатку закрився у туалеті, а після цього — привідкрив двері і кинув по караулу якийсь поки невстановлений вибуховий пристрій. Після цього таких вибухів, попередньо, було ще два. Потім він намагався несанкціоновано покинути залу суду, — сказав на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На місце пригоди приїхали швидкі © RFI

Працівники конвою, за словами Клименка, вистрілили у повітря, щоб змусити Гуменюка зупинитися. Чоловік забарикадувався в окремому приміщенні. Звідти його намагались деблокувати КОРДівці. На будь-які переговори зловмисник не йшов, попри спроби поліцейських. Під час штурму будівлі Шевченківського суду поранення отримали двоє бійців КОРДу, додав очільник МВС:

— Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці. Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе.

Правоохоронці біля Шевченківського суду у Києві © RFI

Поки залишається невідомо, як підсудний зумів пронести вибухові пристрої. Клименко наголосив, що це має встановити слідство.

Досудове розслідування розпочали за двома статтями: спроба втечі підсудного з-під варти, вчинена способом небезпечним для життя багатьох людей, та посягання на життя працівника правоохоронного органу.