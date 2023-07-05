ЗАГРОЗА ТЕРАКТУ

МАГАТЕ під час останніх інспекцій не виявило мінування ЗАЕС — Гроссі

Голова міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що під час останніх інспекцій на Запорізькій АЕС, співробітники МАГАТЕ не виявили ознак замінувань.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі © Telegram / Денис Шмигаль
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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«Атомну електростанцію не можна використовувати як військову базу. МАГАТЕ має на меті стежити за цим і інформувати робочу спільноту, якщо це станеться. Під час наших останніх інспекцій ми не виявили жодної мінувальної діяльності, але ми залишаємося надзвичайно пильними», — підкреслив Гроссі під час пресконференції.

Гроссі додав, що навколо атомної електростанції відбуваються бойові дії, зокрема в межах контрнаступу.

«Тому ми не можемо розслаблятися», — наголосив він.

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