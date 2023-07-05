Хімія на фронті: росіяни атакують українських воїнів отруйною речовиною

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Про те, що росіяни активно застосовують проти Збройних сил України хімічну зброю в районі Бахмута, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

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За його словами, ймовірно, йдеться про речовину під назвою люїзит.

Люїзи́т — оливиста рідина із запахом герані, яка містить миш'як. Це отруйна речовина шкірно-наривної дії, що може використовуватися як хімічна зброя. Ознаки ураження проявляються вже за 3−5 хв після контакту, а його тяжкість залежить від отриманої постраждалим дози та часу перебування в зараженій люїзитом атмосфері. Це стійка отруйна речовина, адже температура її кипіння становить +190°C, а замерзання — -45 °C. Улітку зберігається 4-12 годин, узимку — кілька діб. У 1993 році, у результаті підписання Конвенції про хімічну зброю, використання люїзиту як хімічної зброї було заборонено. Його внесли до списку 1, котрий регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.

«Ворог усе частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент, попередньо називається люїзит. Є вже постраждалі від цього хімічного елементу. Симптоми — це нудота, блювота та втрата свідомості», — сказав Дмитрашківський.

For those asking about sound, here is the original, raw Ukrainian language version. pic.twitter.com/eAGLrafHR8 — Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) July 4, 2023

Соцмережами також ширяться відео, ймовірно, відзняті українськими військовими наприкінці червня. На кадрах видно дим зеленуватого кольору. Автори відео припускають, що це може бути ознакою використання якоїсь хімічної речовини.

Зеленуватий дим, зафільмований, ймовірно, у зоні бойових дій © відкриті Telegram-канали

Підтвердити достовірність цього відео можливості немає.

Бойові хімікати

Використовувати хімічні речовини під час військових дій — не нова тактика росіян, каже військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Зокрема, вони застосовують гранати зі сльозогінним газом на кшталт тих, якими в себе вдома розганяють маніфестації.

«Вони (хімічні речовини. — Ред.) викликають блювотний рефлекс і виводять солдатів із бойового стану. Вони давно застосовують гранати К-51, а зараз вони їх масово почали застосовувати. Протягом року вони точково застосовували їх, а зараз масово засипають такими гранатами. І сльозогінний газ накриває наші позиції», — говорить Світан.

Українські військовослужбовці поблизу Бахмуту, 19.04.23 © AP - Roman Chop

На думку військового експерта, це пов'язано з українським наступом. Гранати зі сльозогінним газом завдають шкоди тільки людям — і аж ніяк не техніці. Тож і застосовують їх проти піхотинців, які, власне, і штурмують позиції росіян. Що активніші ці дії, каже Роман Світан, то частіше росіяни вдаються до такого типу зброї.

Нині російська армія перейшла на новий рівень у застосуванні бойових хімікатів, вважає хімік-біолог, голова ГО «Зелений лист» Владислав Балінський. Адже, каже, дію люїзиту важко сплутати з чимось іншим.

«Ця речовина має комплексний вплив на організм. Саме за цим комплексом дану речовину легко відрізнити від будь-якого іншого. До того ж вона має досить сильний запах, який нагадує запах герані. Тому, я не думаю, що медики, які характеризують використання саме люїзиту, можуть помилятися. Тому що шкірно-наривний уплив досить симптоматичний. Це дуже яскрава симптоматична картина. Навіть зовнішні прояви цього отруєння досить серйозні... Опіки можуть минати протягом двох – трьох тижнів. До того ж можуть утворюватися трофічні виразки, які будуть затягуватися протягом кількох місяців», — пояснює хімік-біолог.

Особливості ураження шкірних покривів люїзитом Під впливом дії на шкіру крапельно-рідинного люїзиту постраждалий відчуває припікання, свербіння, болючість. Прихований період або відсутній, або дуже короткий — до 10-20 хвилин. При ураженні парами люїзиту він може тривати кілька годин. Еритематозні форми ураження шкіри мають яскраву запальну реакцію і виражену ексудацію. Унаслідок підвищення проникності стінки судин у тканини, що їх оточують, виходить плазма та лейкоцити, рідше — інші елементи.

Окрім того, люїзит вражає слизові оболонки очей та дихальних шляхів. Але це все супутні прояви, каже Владислав Балінський. Найстрашніша небезпека цієї отруйної речовини невидима. Адже люїзит порушує хімічні реакції всередині клітин людського організму.

«Ідеться про блокаду на рівні біохімічних процесів як усередині, клітинних, так і на рівні, скажімо, тканин і органів. Фактично блокується одна з енергетичних складових метаболізму. Симптоматика — погіршення загального стану, нудота, запаморочення, втрата свідомості», — наголошує Белінський.

У разі серйозної інтоксикації та відсутності кваліфікованої медичної допомоги людський організм такого впливу не витримує. Зменшити вплив люїзиту можуть вчасно застосовані протигази. Але єдиний справді дієвий спосіб проти отруєння цією речовиною — це антидот. Цей препарат містить димеркаптопропансульфонат натрія. Потрапляючи в організм постраждалого, ця речовина реагує з миш'яком, який міститься в люїзиті, і утворюється нетоксичний метал.

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Застосування росіянами люїзиту в бойових діях Владислав Балінський називає черговим воєнним злочином РФ. Навіть згідно з підписаною 1993 року Конвенцією про хімічну зброю, використання цієї отруйної речовини як хімічної зброї заборонено.

«Найголовніше в цьому випадку зафіксувати, і мати докази щодо використання конкретно цієї речовини. Усі можливі докази для того, щоб представити потім Міжнародному трибуналу. Зокрема, у списку злочинів проти людства, у списку злочинів по екоциду, у списку злочинів за звичаями ведення війни. Це зараз Женевська конвенція підписана, щоб збирати ще й факти ось таких військових злочинів», — наголошує Балінський.

Чи підуть далі?

Але люїзит не найстрашніший хімікат в арсеналі РФ. Так, є підтвердження, що росіяни застосували хімічну зброю на основі хлору, атакуючи сирійські міста, зокрема Алеппо. Про це розповідає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Алепо, Сирія, 21 грудня 2013 року REUTERS/Ahmad Othman

«Застосування цієї зброї в Алеппо так, там було. Вони (росіяни. — Ред.) не змогли це місто ніяк взяти, нічого зробити з ним. Вони його розбомбили, повністю "розкатали", як Маріуполь і Бахмут. Але все одно там перебували бійці. Тому росіяни вирішили застосувати хімічну зброю, яка вже, так би мовити, вивела з ладу більшість тих, хто чинив опір», — пояснює військовий експерт.

Проте він сумнівається, що РФ вдарить хлором по Україні. І справа зовсім не в гуманності тих, хто віддає накази з високих кремлівських кабінетів, чи тих, хто тисне на кнопки пуску. Як вважає Світан, росіяни насамперед побояться реакції Заходу, яка може бути такою самою, як і на ядерний удар.

Свійська худоба, що загинула в результаті хімічної атаки в районі Алеппо. 23 квітня 2013 року REUTERS/George Ourfalian

«Я не думаю, що росіяни підуть на застосування саме таких жорстких хімічних елементів. Це навряд чи. Тим паче, дуже спірна прогнозована дія хімічної хмари, що може накрити і самих росіян, особливо при близькому контакті. А ймовірність такого ураження не завжди навіть п'ятдесятивідсоткова. Оскільки прорахувати неможливо, то навряд чи вони будуть використовувати... Навіть при тому, що в Сирії використовували хімічну зброю такого жорсткого типу. Але це все-таки в Сирії, а в Європі вони ще не використовували. Хоча можуть. Це ж мавпи з гранатами, вони можуть зробити що завгодно», — каже Роман Світан.