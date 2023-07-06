Болгарія підписала декларацію про членство України в НАТО

ВІЗИТ ДО СОФІЇ

Чорноморський союзник України став 22-ю державою світу, що підтримала євроатлантичні прагнення Києва.

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За результатами двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Софії підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомив заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

За його словами, документ засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. «Це єдиний спосіб забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для всієї євроатлантичної сім'ї», — зазначається в декларації.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков і президент України Володимир Зеленський підписують декларацію про євроатлантичну інтеграцію України та меморандум про співпрацю в галузі енергетики в будівлі уряду Болгарії в Софії, Болгарія, 6 липня 2023 р. © Офіс Президента України

Як нагадав Жовква, наступного вівторка у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна прагне отримати чітке запрошення до членства в Альянсі й розраховує на підтримку всіх партнерів.

У тексті декларації, підписаної Зеленським та Денковим, також закріплена готовність Софії продовжувати надавати політичну і матеріальну підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Окрім того, болгарський уряд разом з міжнародними організаціями, союзниками та партнерами підтвердив готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

Окрім того, між Міністерства енергетики України та Болгарії укладено Меморандум про взаєморозуміння. Він має на меті створення рамкових умов для поглиблення співпраці в енергетичному секторі України та Болгарії на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн.

Напередодні візиту Зеленського до Болгарії видання Wall Street Journal оприлюднило інформацію, що Болгарія має намір продати «Енергоатому» обладнання своєї недобудованої АЕС «Белене» на суму близько 650 мільйонів доларів. Це два реактори російської розробки та інша техніка.

Будувати цю станцію почали 1987 року. Проєкт заморозили у 2012 році на тлі зміни уряду в Болгарії та розбіжностей щодо вартості робіт.

Автори публікації зазначають, що такою угодою з українським держпідприємством «Болгарія виступає проти Москви».