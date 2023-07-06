Вулик у смартфоні: в Україні створили першу у світі ІТ-пасіку

Інновації

Співзасновник проєкту AmoHive Ігор Курдін разом зі своїми друзями розробив унікальну технологію смартвуликів, що здатна змінити погляд на бджільництво. А ще цей винахід допоможе вдосконалити дослідження впливу глобального потепління та пестицидів на бджіл та врожайність. Український винахідник розповів в інтерв'ю українській редакції RFI, як спадок батька надихнув його на створення IT-пасіки.

Реклама Читати продовження

Пасіка у спадок

Ще кілька років тому уродженець Київщини Ігор Курдін не мав нічого спільного із бджільництвом, окрім далеких спогадів із дитинства, коли він допомагав на пасіці своєму батькові. Винахідник пригадує:

— Я просто допомагав, бо таке життя було. І це було не тому, що я дуже хотів цим займатися, — абсолютно не хотів. Тому що бджоли були злі, кусали. Я, як кожна дитина, хотів десь погуляти, побігати в футбол чи ще щось, а не якимись бджолами займатися, але було таке життя...

Усе змінилося, коли чоловік, живучи на той час за кордоном, дізнався про смерть свого батька та спадок із пасікою, який той йому залишив. Він розповідає:

— Коли батько помер, залишив цю пасіку. А я не пасічник, я інженер і займаюся виробничими процесами, електронікою, програмним забезпечення і системою моніторування виробничим процесом... Так сталося, що батько залишив пасіку, і це —пам'ять про нього. Тож я вирішив не продавати її в жодному разі, а якось опікуватись цією пасікою. І, звичайно ж, першим постало питання відстані: дві тисячі чи десять тисяч кілометрів. Бо не можна буде так просто прилітати чи приїздити і опікуватися пасікою. У перший рік було важко. Я якось спробував і зрозумів, що щось треба робити дистанційно.

Перші смартвулики

Під час створення перших прототипів смартвуликів ніхто з команди пана Курдіна, як і він сам, не був професійним бджолярем. Натомість серед розробників були IT-фахівці, інженери-електронники та бізнес-аналітики з України та Польщі. Усі вони поставили собі мету запровадити сучасні технології в бджільництві, щоб змінити на краще цю сферу. Ігор Курдін розповідає:

Прототипи смартвуликів 2016 та 2017 років. © AmoHive.com

— Перші прототипи були в 2016 році. Ми вирахували баланс між відтворенням електроенергії сонячного проміння, джерелом струму і електронікою, яка забирає всю потужність так, щоб навіть взимку цього сонячного проміння було достатньо для того, щоб електроніка спрацювала і висилала дані нам на смартфон. І такого у світі я не бачив.

Для будівництва смартвуликів винахідники використали поліпропілен, сонячні батареї та спеціальні сенсори, якими можна керувати в мобільному застосунку. А ще ця новація дозволяє щогодини отримувати в смартфоні дані щодо ваги вулика, кількості зібраного меду, температури та вологості всередині та назовні, а також координати GPS. Ігор Курдін каже:

Смартвулик AmoHive © AmoHive / Facebook

— Це дає те, що той же бджоляр чи власник пасіки, чи той, хто хоче запилювати, інакше планує свій графік роботи, спираючись на дані: або рідше приїздить, або швидко реагує на зміни. Наприклад, узимку ми бачили, що у вулику змінюється вологість і доходить до 100%, а за температури два, три, п'ять градусів тепла — це фактично прямий шлях до смерті бджіл. І щось треба робити, коли так волога росте. А в звичайних бджолярів таких даних немає, навіть у тих, які мають хоч один вулик, який працює тільки влітку. І от ці дані нам допомогли, так що всі бджоли, які в нас були в цих смартвуликах, вижили. Бо ми розуміли, як треба реагувати на таку ситуацію.

Реалізація проєкту AmoHive

Через деякий час після розроблення і тестування смартвуликів проєктом ІТ-пасіки зацікавилися науковці та міжнародні організації. Дружина Ігоря Курдіна Олександра, яка також є співзасновницею проєкту, пригадує:

Вся інформація з смартвуликів AmoHives передається в AmoCloud. © AmoHive.com

— Перші вулики тестувалися в Україні, Польщі, Німеччині, тестуються в Канаді постійно. Усі ці вулики накопичують постійно інформацію, будують нашу Data Base (базу даних. — Ред.). А крім цього, вони підказують, що поміняти, а що ні. Вони працюють і постійно розвиваються. Завдяки всій інформації, яку ми за роки назбирали, ми створили базовий документ для проєкту в Україні, proof of concept (укр. підтвердження концепції. — Ред.). І на цій базі ми побудували ідею ІТ-пасіки. Потім зробили заявку за програмою польського Міністерства закордонних справ Polish Challenge Fund, яку реалізує Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй... Нам дали добро на реалізацію цього проєкту (AmoHive. — Ред.) в Україні.

Олександра додає, що попри перемогу в програмі Polish Challenge Fund запускати проєкт їм довелося власним коштом. Усе через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Співзасновниця розповідає:

Перша в Україні ІТ-пасіка від проєкту AmoHive. Васильківська громада, Київщина, 1 червня 2023 р. © ERAUkraine / Facebook

— День погодження проєкту з ними (представниками програми Polish Challenge Fund. — Ред.) був у день війни. Тобто, ми о 10-й ранку зідзвонилися. І ми ж уже знали, що відбувається з 4-ї ранку. Нам сказали: «How are you?». І що їм потрібна перерва, щоб усе обдумати... Ми просто його самі запустили, а літом до нас повернулися з ООН і сказали: «Ми все побачили. Ми бачимо динаміку подій в Україні. Ми готові підписувати контракт, але є додаткові питання щодо безпеки». Я — громадянка Польщі, і в рамках проєкту за мене теж мають нести відповідальність. Бо не може бути, що Оля собі поїхала в Україну розвивати проєкт, а їй хтось зробив погано. І як це буде виглядати в очах ООН? Ми всі ці вимоги щодо безпеки виконали і реалізували цей проєкт. Але ще до їхнього рішення знали, що хочемо це реалізувати, і вже почали це робити.

Користь ІТ-пасіки для науки і не тільки

За словами Ігоря Курдіна, на відміну від традиційної пасіки, де насамперед важливий мед, головна мета смартвуликів — збирання унікальних даних. Він пояснює:

Співзасновник проєкту AmoHive Ігор Курдін. © AmoHive.com

— От наприклад, що краще: 100 кілограмів меду чи краще зрозуміти, як ці 100 кілограмів були зібрані? ...ІТ-пасіка не цікава в кількості меду, адже ІТ-пасіка цікава в даних, які вона збирає і які можна повторити на кожній пасіці, якщо застосувати цей алгоритм... Ми збираємо дані, і ІТ-пасіці це насамперед треба, а для навчання — у другу, для дослідження — у третю, популяризація — у четверту. А ще дохід від запилення для українського ринку, який можна оцінити десь у додатковий мільярд доларів щорічно і так далі.

Розробник впевнений, що зібрані на ІТ-пасіках дані також допоможуть науковцям розібратися із причинами хвороб та смерті бджіл. Пан Курдін каже:

Смартвулик AmoHive © ERAUkraine / Facebook

— Науковцям це допомогло змінити своє ставлення і побачити, чому, наприклад, бджоли хворіють, чому на них так сильно впливають зміни клімату, особливо коли зими стають більш теплими та вологими. І чому бджоли вмирають безпосередньо через цю причину та через хвороби. Вони на це новими очима подивилися і тепер працюють над створенням кормів для бджіл у зимовий час... Наприклад, бджолина родина гине від синдрому, який відомий у світі. І 50% науковців кажуть, що він є, коли бджоли набирають дуже багато решток пестицидів, божеволіють і за два – три тижні всі вилітають (із вулика. — Ред.) та просто зникають. А в нас такі дані є, коли прекрасна, сильна, ідеальна родина бджіл фактично зникла, жодної бджоли не було… Це така база для науковців, яка може бути просто використана в майбутньому для України. Це дозволить створити абсолютно нову професію, бути попереду всіх країн і не просити, а давати. Давати в формі нових рішень, нових фахівців, нових ІТ-вуликів.

Перші кроки щодо створення нової професії ІТ-бджоляра родина Курдіних вже робить із початку реалізації проєкту AmoHive. Пан Ігор розповідає:

Бджолине свято на базі «Балтаси», які є партнерами AmoHives. © Baltasy / Facebook

— Ми створили курси, заняття для дітей. Моя дружина їх проводить. Вони об’єднують основи бджільництва, другий блок — це електроніка, яка так чи інакше входить в наше життя, і програмування… Я думаю, якщо діти хоча би послухають ці лекції, побудуть, подивляться і потім підуть собі в життя, то декілька з них можуть у це повернутися. Так само, як я зробив свого часу, через багато років.

Розробники смартвуликів також співпрацюють із багатьма університетами з різних куточків світу, де науковці можуть проводити дослідження, спираючись на дані з ІТ-пасік. Окрім цього, команда AmoHive співпрацює The World Bee Project. Це перша у світі приватна ініціатива, яка за допомогою штучного інтелекту і передових технологій моніторить зменшення запилення та, у глобальному контексті, біорізноманіття і шукає перспективні способи розв'язання цих проблем.

«World Bee Project та AmoHive об’єднали зусилля, щоб допомогти відновити зруйновані пасіки в Україні та закласти фундамент післявоєнного бджільництва», — йдеться на сайті проєкту.