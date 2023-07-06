Особливий статус для англійської мови: чому всі обговорюють новий законопроєкт

АНГЛІЙСЬКА vs УКРАЇНСЬКА

Президентський законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні» спричинив палку суспільну дискусію. Соцмережі вибухнули обуренням: багато хто впевнений, що ідея збільшити вплив англійської не так корисна, як шкідлива.

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Вивчити англійську в кінотеатрі

Чи не найбільше обурення викликав новий законопроєкт серед представників вітчизняної кіноіндустрії. Річ у тім, що, згідно з його нормами, уже за чотири роки всі англомовні стрічки мають демонструвати в кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами:

з 2025 року фільмів англійською в кінотеатрах має бути щонайменше 50%, з 2026-го — 75%, а з 2027-го — 100%.

Така ініціатива, впевнені представники кіноіндустрії, залишить без роботи акторів дубляжу, а кінотеатри — без глядачів. Адже не всі українці знають англійську на рівні, достатньому для перегляду фільмів мовою оригіналу. Натомість є ймовірність небувалого розквіту підпільного озвучення, піратства та навіть повернення глядачів до російськомовного контенту.

Так, акторка кінодубляжу Віка Хмельницька впевнена, що ця ініціатива тисне на українську мову:

— Окрім того, якщо цей закон вступить в дію, то позбавить українських акторів, режисерів, звукорежисерів, та, власне, і студії — роботи... Українська мова тільки-но скинула ярмо російської, щоб ми замість того, щоб вчити українську, почали вчити англійську, коштом української?!

Цю думку підтримали й інші актори. Зокрема, Павло Скороходько написав у фейсбуку, що загалом підтримує те, що англійська мова шириться в Україні. Проте він не певен, що відмова від українського дубляжу цьому сприятиме. Актор навіть створив петицію на сайті президента із закликом зберегти дубляж українською в кінотеатрах. І це не єдине таке звернення.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров упевнений, що відмова від дубляжу допоможе розвивати український кінематограф:

— З’явиться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Український кінематограф залучатиме більше інвестицій. У подальшому це створить новий бум в індустрії українських фільмів. Також перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців з англійської.

У соцмережах розгорілася палка дискусія: дехто з користувачів привітав новації, проте багато хто висловився категорично проти. Основний наголос — не варто розвивати англійську за рахунок української.

Більше англійської у школі

Проте новий законопроєкт стосується не лише кінодубляжу, а й інших сфер життя. Так, великі зміни чекають освіту на всіх її рівнях.

Згідно з документом, активно вчити англійську українці почнуть ще з дитячого садочка. До того ж опановуватимуть її всі без винятку діти в школах як першу або другу іноземну, а потім складатимуть державну підсумкову атестацію, завершуючи кожен освітній рівень.

Ініціативу президента підтримав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він зазначив, що «це важливий крок як для глобального розвитку української освіти і науки, так і для європейської інтеграції. Англійська мова — це мова науки і глобального світу».

Очільник МОН також зазначив, що його відомство вже створює план із впровадження англійської мови на 2023-2026 роки, проте більше подробиць не надав.

Однак зміни стосуються не лише школярів. Для того, щоб діти якісно опанували англійську, слід підготувати викладачів. А це тягне за собою збільшення видатків і на навчання, і на підвищення кваліфікації освітян. Адже рівень навчання англійської мови в українських закладах освіти здебільшого не найвищий. Ймовірно, доведеться збільшити штат викладачів.

Підтвердження рівня знання мови

Якщо законопроєкт буде ухвалено, то держслужбовці складатимуть іспит не лише на знання української, а й англійської мови. Серед тих, для кого ця норма є обов'язковою:

держслужбовці категорій А, Б і В, голови місцевих адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

військовослужбовці-контрактники офіцерського складу;

прокурори, поліціянти середнього та вищого складу Нацполіції, які обіймають управлінські посади в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту;

податківці та митники;

керівники суб'єктів господарювання держсектору економіки.

Рівень англійської планують визначати відповідно до загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою — стандарт CEFR.

Держслужбовці повинні будуть скласти іспит з англійської мови © Freepik

Англійська vs українська: хто переможе?

Як уже згадувалося, найбільше побоювання українців пов'язані із припущенням, що особливий статус англійської мови зашкодить українській. Особливо враховуючи той факт, що Україна не так давно розпочала дерусифікацію.

Так, проти законопроєкту в нинішньому вигляді виступає мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він звернувся до Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики із зауваженнями та пропозиціями щодо деяких норм. Окремо омбудсмен підкреслив, що положення нового законопроєкту не мають створювати законодавчі умови для стримування всебічного розвитку і функціонування української мови.

Окремо Тарас Кремінь наголосив на тому, що відмова від дубляжу українською значно обмежить право українців отримувати послуги державною мовою, а згодом стримуватиме розвиток і звужуватиме функціонування державної мови у кінематографі, а також негативно вплине на кінопрокат і культурні індустрії.

Народний депутат Володимир В'ятрович написав у фейсбуку, що «проєкт передбачає дe-факто зменшення встановленої законом мінімальної частки тeлeпрограм українською мовою за рахунок англомовних програм», тобто суперечить закону про українську мову.

Рішучий протест висловила ГО «Мова об’єднує», заявивши, що норми нового законопроєкту звужують сферу застосування української мови та знищують український кінодубляж.

Зрештою, суспільне обурення викликало реакцію. В ефірі телемарафону заступниця голови комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що документ буде доопрацьовано:

— Я солідарна з тими, хто вважає, що це (відмова від українського дубляжу англомовних фільмів. — Ред.) звузить права україномовних громадян, які йдуть подивитися фільм. Я думаю, що якраз це питання ми будемо доопрацьовувати на комітеті. Хоча там уже передбачено досить довгий перехідний період — аж до 2027 року. Але це дійсно треба обговорити і з профільною спільнотою, і з кінотеатрами, і взагалі з людьми.

Євгенія Кравчук уточнила, що цей законопроєкт — рамковий і поки що просто задає напрямок руху. Тож найближчим часом, імовірно, з'явиться нова його версія.