Україна наздогнала Росію за кількістю танків — Bloomberg

ТЕХНІКИ ПОРІВНУ

Нові дані щодо військової допомоги Україні вказують на значну зміну балансу важкого озброєння на полях битв після понад 16 місяців війни.

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Від початку повномасштабного вторгнення союзники надали Києву 471 новий танк. 286 одиниць все ще в дорозі, — свідчить оновлена інформація Ukraine Support Tracker. Це база даних, яка наповнюється за підтримки німецького Кільського інституту світової економіки. Вона створена для обліку військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Якщо порівняти ці цифри з даними про втрачене чи захоплене обладнання, які впорядковує голландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx, то стає зрозуміло, що з 24 лютого танковий парк Росії скоротився вдвічі, тоді як в України він зріс.

Танковий баланс України та Росії, скриншот із сайту Bloomberg © Bloomberg

Твердження про танки, зокрема, відповідає заявам начальника штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіна. У вівторок він повідомив комітету з питань оборони парламенту, що «Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії».

«Минулого року РФ витратила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 танків на рік», — наголосив Радакін.

За даними сайту Oryx, де фіксують лише ті втрати, які можна підтвердити за допомогою фото- чи відеодоказів, на території України Росія втратила 2082 танки. Це пошкоджена, покинута або захоплена від початку повномасштабного вторгнення техніка. Станом на 24 лютого Москва мала 3417 доступних танків. Про це свідчать дані Military Balance (щорічний довідник світових зброярень, опублікований лондонським Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, — Ред.).

Скоротився і розрив між Києвом і Москвою щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню

А втім, як пише Bloomberg, довкола таких цифр панує невизначеність, адже Росія та Україна не афішують свої втрати. До того ж немає перевірених даних про кількість резервних танків або артилерійських знарядь, які Кремль виготовив або вилучив з віддалених складів після початку війни.