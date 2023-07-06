45 НА 45

Військовослужбовці Збройних Сил України, нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних повертаються додому з російського полону. Окремо в ОП також повідомили про повернення на Батьківщину двох депортованих дітей.

Україна повернула з полону 45 військових та двох незаконно депортованих до РФ дітей — Офіс Президента

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Серед звільнених армійців є двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.

Обмін полоненими, 6 липня 2023 р. © Офіс Президента України

Обмін полоненими, 6 липня 2023 р. © Офіс Президента України

Про це повідомив у соцмережі керівника Офісу Президента Андрій Єрмак:

Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків

Командо Офісу Президента разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати завдання Володимира Зеленського щодо повернення на Батьківщину всіх, — додав Єрмак.

Обмін полоненими, 6 липня 2023 р. © Офіс Президента України

Натомість російське Міноборони повідомило, що в рамках обміну вони також повернули 45 осіб.

У четвер, 6 липня, додому також вдалося повернути двох дітей, яких незаконно вивезли до РФ. Це 6-річний Ренат та 10-річна Варвара.

Додому повернули незаконно вивезених до Росії українських дітей: 6-річного Рената та 10-річну Варвару © Офіс Президента України

Їхня матір, бойовий медик, перебувала у полоні. Жінку вдалося звільнити торік у жовтні. Відтоді вона разом з чоловіком намагалася повернути депортованих дочку й сина.