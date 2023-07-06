НІЧНА АТАКА

Постраждали понад три десятки людей. 13 з них перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня важкості.

Четверо людей стали жертвами ракетного удару по Львову. Росіяни вночі гатили по місту «Калібрами»

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Близько першої години ночі росіяни випустили з акваторії Чорного моря крилаті ракети «Калібр». Атаку здійснювали з надводних та підводних човнів. Ракети йшли групами, — повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.

Знищити вдалося 7 з 10 ракет. Одна з них влучила у багатоквартирний будинок у Львові.

За даними Львівської ОДА, наразі підтверджена загибель 4 людей. Усі вони перебували в будинку на момент влучання.

Наслідки російського удару по житловому будинку у Львові © ДСНС України

Наслідки російського удару по житловому будинку у Львові © ДСНС України

34 людини постраждали. З них 13 — ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості.

Наслідки російського удару по житловому будинку у Львові © REUTERS / ROMAN BALUK

Наслідки російського удару по житловому будинку у Львові © REUTERS / ROMAN BALUK

Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів. До ліквідації наслідків удару долучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників. Пошукові роботи на місці трагедії тривають.

Серйозних руйнувань зазнали 60 помешкань. Голова Львівської міської громади Андрій Садовий повідомив, що мешканцям, які втратили житло запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, яке розташоване поруч.

В одному з сіл Львівського району уламок ракети впав біля будівлі Народного дому — утворилася вирва. Постраждалих немає.

У Золочівському районі уламок ракети спричинив руйнування на території приватного будинку. Про це також інформує Львівська ОВА.