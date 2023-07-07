Експертам МАГАТЕ вдалося оглянути охолоджувачі ЗАЕС, але на дах їх не допустили
Про те, що інспектори МАГАТЕ досягли певного прогресу в обстеженні Запорізької атомної електростанції повідомив голова агенції Рафаель Гроссі. Він зазначив, що хоч деякі об'єкти оглянути і вдалося але доступу до дахів реакторів вони не отримали.
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Таку інформацію він озвучив під час пресконференції, пише CNN.
«Я думаю, що ми вже досягли прогресу. Наші експерти перевірили басейни-охолоджувачі та не побачили жодних ознак наявності вибухових речовин чи мін у цих місцях», — сказав глава МАГАТЕ.
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При цьому він зазначив, що представники Міжнародної агенції атомної енергетики сподіваються, що їм таки вдасться обстежити реактори повністю і вони вже подали відповідні звернення до окупаційної влади.
Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що на даху четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС, ніби то, з'явилися нові сторонні об'єкти. Цю інформацію публікували покликаючись на зображення, які, ймовірно, є супутниковими знімками.