Експертам МАГАТЕ вдалося оглянути охолоджувачі ЗАЕС, але на дах їх не допустили

ЗАПОРІЗЬКА АТОМКА

Про те, що інспектори МАГАТЕ досягли певного прогресу в обстеженні Запорізької атомної електростанції повідомив голова агенції Рафаель Гроссі. Він зазначив, що хоч деякі об'єкти оглянути і вдалося але доступу до дахів реакторів вони не отримали.

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Таку інформацію він озвучив під час пресконференції, пише CNN.

«Я думаю, що ми вже досягли прогресу. Наші експерти перевірили басейни-охолоджувачі та не побачили жодних ознак наявності вибухових речовин чи мін у цих місцях», — сказав глава МАГАТЕ.

Вид на ЗАЕС з берега Каховського водосховища біля міста Нікополь після прориву Каховської дамби, 16 червня 2023 року. © REUTERS / ALINA SMUTKO

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При цьому він зазначив, що представники Міжнародної агенції атомної енергетики сподіваються, що їм таки вдасться обстежити реактори повністю і вони вже подали відповідні звернення до окупаційної влади.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що на даху четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС, ніби то, з'явилися нові сторонні об'єкти. Цю інформацію публікували покликаючись на зображення, які, ймовірно, є супутниковими знімками.