Життя під час війни: як нідерландець розвиває свою ферму в Україні

ІНТЕРВ'Ю RFI

Уродженець Нідерландів Корнеліс Хузінга вже понад 20 років розвиває своє сільське господарство в Україні і не залишив цієї справи навіть попри повномасштабне вторгнення РФ. Хузінга також став голосом українських фермерів у ЄС, де розповідає про важливість їхньої діяльності для продовольчої безпеки світу. Свою історію пан Корнеліс розповів українській редакції RFI.

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Бачили потенціал: як нідерландці розпочали займатися фермерством в Україні

Керівник агрокомпанії ТОВ «Кищенці» Корнеліс (Кейс) Хузінга взявся розвивати сільське господарством в Україні ще 2002 року. Він пригадує:

Поле, що належить ТОВ «Кищенці». © Kischenzi Agriculture / Facebook

— Тоді все ще було під бур’яном, але ми бачили великі поля, де ефективно можна вирощувати різні сільгоспкультури. У мене було два партнери, але зараз вже один залишився. Вони голландці, але з початку 90-х вже працювали у східній Німеччині, мали досвід та побачили тут великий потенціал. Ми засіяли пшеницю, гречку, цукровий буряк, ярий ячмінь, а пізніше ще додали соняшник, кукурудзу, ріпак. Так усе й розпочалося.

З роками господарство нідерландців розрослося на тисячі гектарів у кількох населених пунктах Черкащини. Пан Кейс каже:

— Зараз вже маємо 15 тисяч гектарів. І там озима пшениця, ріпак озимий, ячмінь, а весною ще цукровий буряк, соняшник, кукурудза та соя. А ще в мене ферма, де дві тисячі дійних корів. Та ще десь дві тисячі голів молодняку. Це телята, нетелі.

Молочний комплекс, що належить ТОВ «Кищенці». Село Добра Маньківського району Черкаської області © Асоціації виробників молока України / Facebook

Більшість врожаю фермер відправляв на експорт, а молоко продає українській компанії «Молокія», яка переробляє його на масло, сир, йогурти та питне молоко. Хузінга розповідає:

— Це тернопільський молокозавод. І вони лише 30% експортують, а решта, це 70%, йде на український ринок. І це добре, адже це для них також дохід та додаткова стабільність. А взагалі Україна має виробляти більше молока, і ми маємо його експортувати. Краще, наприклад, експортувати тонну масла, ніж тонну зерна. Адже тонна масла коштує набагато дорожче, ніж тонна пшениці. А це додаткові гроші Україні, додаткові робочі місця та податки.

Це вже як мій дім: як нідерландець став голосом українських фермерів

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну агрокомпанія Хузінга процвітала. На фермі, де були впроваджені сучасні технології, приїжджали журналісти, часто проводили екскурсії.

Усе змінилося, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Насамперед Корнеліс відправив свою дружину Еммеке та їхніх двох маленьких дочок до Нідерландів через Румунію. Каже, йому також радили виїжджати:

— Це вже два тижні тривала війна. І щодня ставало дедалі гірше. Тоді у Всеукраїнській аграрній раді сказали: «Їдь, бо для іноземців це може бути небезпечно». Я відмовився. А вони сказали: «Скоро не буде інтернету, світла, зв'язку, щоб поспілкуватися з людьми за кордоном. Зв'яжись із журналістами, політиками за кордоном, щоб наш голос був чутний». Я тоді на кілька тижнів поїхав, але потів повернувся.

Під час поїздки у Нідерланди Корнеліс Хузінга робив усе можливе, щоб привернути увагу суспільства до потреби припинити агресію РФ проти України.

After the meeting I had at @Europarl_EN with the @ecrgroup



They all seemed to understand the point I tried to make.



Probably this was my last speech for politicians and now trying to go back to the farm in #Ukraine to start planting seed.#Farming #StopPutinNOW @ua_parliament pic.twitter.com/jTMjbTBhoD — A Dutch Farmer In Ukraine || Kees Huizinga (@DutchFarmerInUA) March 24, 2022

«Сьогодні він — голос і душа всіх українських аграріїв, усіх українців: добивається і доносить правду про криваву війну, розв'язану Росією; роз'яснює урядовцям ЄС реальність і неминучість глобальної продовольчої і гуманітарної кризи у разі, якщо Росія не буде зупинена негайно, якщо українські аграрії не зможуть вийти в поле та якщо Україні не допоможуть захистити небо», — пишуть в Асоціації виробників молока України.

Корнеліс Хузінга під час виступу у Європейському парламенті. © Корнеліс Хузінга / Twitter

Після повернення в Україну нідерландський фермер також волонтерив, допомагав переселенцям та ЗСУ. Хузінга пригадує перші місяці війни:

Zo overleven we momenteel op de boerderij https://t.co/xm3WhlWrgt — A Dutch Farmer In Ukraine || Kees Huizinga (@DutchFarmerInUA) December 5, 2022

— Спочатку це страшно було, але ж тут все наше життя, тут і діти до школи ходили. І все це не кинеш просто так. А ще треба було допомагати: і переселенців багато було, і людей, які сиділи в підвалах. Ми через волонтерів давали пшеницю, траншеї копали біля траси, де Уманський аеродром. А що робити? Коли 20 років тут живеш, то це вже стає твоєю домівкою. До того ж у мене 350 працівників, і їхні життя залежать від нашої ферми. Як я можу це покинути?

Фермер закликає міжнародну спільноту підтримувати Україну. Запевняє, що саме постачання зброї ЗСУ зупинить зростання цін на аграрну продукцію в Європі. Пан Корнеліс каже:

— Ми повинні припинити цю розправу... І ми обманюємо себе, якщо маємо відчуття, що ці люди воюють лише за власну країну. Йдеться про безпеку всієї Європи, навіть усього світу. НАТО не є гарантією, що решта Європи буде захищена від війни. Путін неврівноважений, непередбачуваний і саморуйнівний. Якщо він готовий розгромити Україну, він також готовий розгромити решту Європи і впасти разом з нами.

Yesterday I had a meeting at @Europarl_EN with the @ecrgroup



Probably this was my last speech for politicians and now trying to go back to the farm in #Ukraine to start planting seed.#Farming #StopPutinNOW @ua_parliament pic.twitter.com/L09Wz6BUM2 — A Dutch Farmer In Ukraine || Kees Huizinga (@DutchFarmerInUA) March 24, 2022

«З перших днів війни він активно допомагає та підтримує Україну. Доставив на понад 4 млн євро гуманітарної допомоги, а також підтримав програму Всеукраїнської Аграрної Ради по придбанню пікапів для ЗСУ на 250 тисяч євро. А ще Корнеліс Хузінха розповідає про війну в Україні в праймтаймах топових голландських телеканалів. Тож коли він на тиждень поїхав в Нідерланди, там зустріли його як національного героя. Його полюбили голландці, та через нього вони полюбили Україну», — каже голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.

Діяльність агрокомпанії Хузінга під час війни

Хоча на території, де розташована агрокомпанія нідерландця зараз відносно тихо, війна Росії проти України і досі триває, тож почуватися в цілковитій безпеці фермер та його співробітники не можуть. Пан Корнеліс каже:

— Було таке, що в Умань чотири ракети прилетіли, а це від нас 25–30 кілометрів. Тоді загинули 23 людини, з них шестеро дітей. Це всі з дев'ятиповерхівки. І в перші дні війни там атакували склад боєприпасів. Але більше ніж рік там було тихо. Я ще на статистичні дані дивлюся, і за ними в селах ризиків (обстрілу. — Ред.) майже немає.

Зараз агропідприємство Хузінга працює вповні. Молоко, як і до війни, постачають для компанії «Молокія». Окрім цього, 100% овочів також йде на український ринок. Фермер розповідає:

— Добрива подорожчали, солярка теж. І це зумовило подорожчання виробництва агропродукції. Натомість виробництво молока стало дешевшим, бо роздрібна вартість кукурудзи та сої була нижчою, а це означає, що годувати корів стало дешевше. А на 60% витрат молокоферми — це корм і, урешті, собівартість молока не зросла... Ми не здаємося, будуємо далі молочну ферму, купуємо ще корів, платимо людям стабільну заробітну плату. Щоб хоч тут стабільність була для людей і вони могли допомогти своїм родичам, друзям, які наразі на фронті. Ми намагаємося розвиватися далі.