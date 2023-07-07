Щоденні тренування й імпровізація. Як українка торує шлях до Олімпіади–2024 у новому різновиді спорту

Перші нагороди для України

Анна Пономаренко, брейкдансерка Stefani, здобула перші в історії України срібні нагороди в новому олімпійському різновиді спорту — у брейкінгу. Медалі вона виборола на Чемпіонаті Європи в травні та під час Європейських ігор у червні. Сьогодні спортсменка посідає восьме місце у світовому рейтингу відбору на Олімпійські ігри в Парижі. Анна розповіла українській редакції RFI про плани на Олімпіаду-2024 і про те, як їй вдалося стати призеркою незадовго після народження донечки Мілани.

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— Насамперед хочу привітати зі срібними нагородами Чемпіонату Європи та Європейських ігор. Чи важко було за них боротись, можливо, розраховували на золоту медаль?

— Було важко боротись, бо всі конкуренти дуже сильні. Спочатку я навіть на срібну медаль не розраховувала. Адже дуже важко було повірити, що я здатна через сім місяців після народження дитини стати найкращою у Європі, навіть у світі бути в топ вісім. Та коли вже була у півфіналі, то дуже розраховувала на золоту медаль, бо розуміла, що маю все для того, щоб перемогти.

Виступ на Європейських іграх © Із особистого архіву А. Пономаренко

— Чому не вдалося стати першою? Випадковість чи потрібно провести роботу над помилками?

— Не вистачило, по-перше, самовпевненості, по-друге, потрібно було більш правильно розподілити свої уміння. Так, робота над помилками дуже потрібна, і я над цим буду працювати.

Нагородження на Чемпіонаті Європи з брейкінгу © Із особистого архіву А. Пономаренко

— Тільки переможці Європейських ігор можуть отримати ліцензію на Олімпіаду-2024. Які ще у Вас є шанси та можливості потрапити на ці змагання?

— Є Чемпіонат світу, пройде у вересні. Там за перше місце дають квиток, та я буду готуватись до наступного року: треба пройти відбір OQS (Olympic Qualifiers Series — Олімпійська кваліфікаційна серія. — Ред.), три чемпіонати, на яких будуть збирати бали. І семеро з рейтингу пройдуть на Олімпіаду-2024.

Брейкінг, або брейкдансинг, з’явився в 1970-х роках у нью-йоркському Бронксі. Танець поєднує акробатичні рухи та елементи хіп-хопу. У 2020 році було вирішено зробити його олімпійським різновидом спорту, який уперше представлять 2024 року на Олімпіаді в Парижі. В Україні брейкінг зареєстрували як окремий олімпійський різновид спорту 2021 року. Зараз в національній збірній України з брейкінгу — 24 спортсмени.

— Як проходять сьогодні змагання із брейкінгу. Ви виходите до суддів із готовою програмою чи тільки імпровізуєте?

— Є якісь заготовлені комбінації, та ми фрістайлимо, добавляючи свої фішки та трюкові комбінації. Але не всі. Є атлети, які танцюють виключно заготовленими виходами. Мені таке не подобається. Музика завжди різна, опоненти різні, треба підстрахуватись та імпровізувати.

— Чим брейкінг як спортивне змагання відрізняється від таких звичних танцювальних батлів?

— Відрізняється тим, що ти мусиш це робити. І те, як далеко ти пройдеш, має дуже велике значення, тому що тобі треба збирати бали. На звичайні змагання ти ідеш більше для того, щоб отримати задоволення, потанцювати, поспілкуватись. І перемога це, звісно, приємно, але не має такого великого значення.

— Як Ви стали займатися брейкінгом?

— Полюбляла хіп-хоп культуру і хотілось займатись чимось незвичайним у цьому напрямку. Потім побачила на вулицях мого міста змагання з брейкінгу і зрозуміла, що саме це мені подобається.

Анна любить імпровізувати © Із особистого архіву А. Пономаренко

— Коли для Вас брейкінг став більше, ніж хобі? Коли вирішили присвятити життя цьому різновиду спорту?

— Для мене це відразу було більше, ніж хобі. Я заради нього покинула великий спорт, я займалась шорт-треком, біг на ковзанах. Наприкінці 9-го класу мені потрібно було обирати танці чи лід, бо забирали до спортивного ліцею. Я зрозуміла, що не зможу покинути танці, й обрала брейкінг. Від самого початку ставилась до нього дуже серйозно — як до професійного спорту.

— Ви нещодавно стали мамою і при цьому показали чудовий результат на змаганнях. Як Вам вдалося поєднати материнство і тренування?

— Я дуже готувалась до відбору на Олімпіаду з самого початку, коли оголосили, що ми туди можемо поїхати. Це мрія дитинства. Але коли дізналась, що вагітна, з'явилось відчуття, що я можу втратити свою мрію. Тому не зважаючи ні на що, пообіцяла собі, що не буду зупинятись, що з донькою я навіть сильніша, бо нас двоє. Танцювала до сьомого місяця (вагітності. — Ред.), у залі тренувалась до кінця. Народила сама, тому через тиждень після пологів повернулась до тренувань. Зараз тренуюсь так само, як і до появи доньки, навіть більше, тому що, потрапивши до збірної України з брейкінгу, для мене це стало єдиною діяльністю, якій я присвячую весь свій робочий час.

Анна поновила тренування за тиждень після народження доньки © Із особистого архіву А. Пономаренко

— Які навантаження дозволяють вам бути у формі?

— Я займаюсь 4-5 разів на тиждень брейкінгом, два рази на тиждень — силові тренування в залі, два рази — кардіо. Бігаю, стрибаю, плаваю.

— Чи вивчаєте конкурентів перед змаганнями?

— Так, наскільки це можливо. Більшість я вже знаю дуже багато років. Але все ж, коли дізнаюсь сітку, аналізую, що я роблю краще за них і як можу здобути перемогу над ними.

— Як вас підтримує родина? Подорожує з вами та вболіває за Вас? Чи Вам легше їздити на змагання одній?

— Моя родина — моє все! Це найбільша підтримка. Полюбляю їздити з ними. Я можу дуже добре фокусуватись, коли вони поруч. А коли їх немає, постійно думаю, як там донька без мене, тому мені спокійніше їздити з ними. Але щось є і в подорожах наодинці, гарно і сумувати іноді, і більш часу проводити с друзями. Це також надихає.

Анна любить, коли на змаганнях присутні рідні © Із особистого архіву А. Пономаренко

— Ви родом із Харкова, як опинились у Великій Британії?

— Ми планували переїзд у Лондон декілька років. Хотіли змін, більше можливостей. Поїхали працювати з чоловіком в цирк до Англії. Пробули там 9 місяців і зрозуміли, що нам подобається ця країна. І ми спробуємо залишитись.

— Чи в безпеці близькі та рідні зараз?

— У Харкові в мене вся родина, окрім бабусі, котру я забрала до себе через пів року після початку повномасштабної війни. Дуже важко, дуже боляче. Постійно хвилююсь, але до всього звикаєш. Залишаються тільки віра і сподівання.