Боялася висоти, але стала ремонтувати дахи: киянка, яка допомагає тим, хто втратив житло

ІНТЕРВ'Ю RFI

Анастасії Строкач 33 роки. До повномасштабного вторгнення РФ вона була офісною працівницею в технічному відділі одного з українських маркетплейсів. Дівчина ніколи не займалася ремонтом — а дахів і поготів. Проте їй завжди подобалося щось відновлювати. Свою історію допомоги тим, хто втратив помешкання через велику війну, Анастасія розповіла українській редакції RFI.

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— Як ви зустріли війну 24 лютого? Що робили цього дня?

— Пам'ятаю цей день дуже добре. Думаю, що всі українці це пам'ятають. Я насправді до останнього не вірила, що це станеться. Я була тією людиною, яка не збирала тривожного чемоданчика і сподівалась на краще.

Зустріла війну, у прямому сенсі, у піжамі та в пальто на вулиці. Тому що в мене дуже почав плакати собака, хоча він взагалі не турбує мене по ночах. Я пам'ятаю тільки, що в мене собака почав якось плакати, але не так, як завжди, коли його здоров’я щось турбує.

І це саме був той час, коли прилетіло за Київ, по Броварах. Я, стоячи на вулиці, відчула по ногах вібрації. Увімкнулись абсолютно всі сигналки в машинах. Я побігла відразу додому. Отак я зустріла війну.

— У квітні 2022 року ви долучилася до добровольчого будівельного батальйону «Добробат». Чому ухвалили таке рішення?

— 24 лютого ми з сестрою вирішили поїхати до себе в село, за сто кілометрів від Києва. І там були перший період. Але я розуміла, що дуже хочу кудись у волонтерство.

Випадково я побачила в одному з телеграм-каналів оголошення про добровольчий будівельний батальйон, який допомагає постраждалим у відновленні житла на деокупованих територіях. Не роздумуючи, залишила заявку — і вже з понеділка поїхала розбирати завали.

Анастасія Строкач © Фото з особистого архіву

— Чи виникали складнощі під час роботи? Адже це фізично складна праця, без досвіду і поготів.

— Фізично мені складно не було. Інколи було важко радше морально. Спілкуватися з місцевими, знаходити більше слів підтримки для них.

Але з часом, коли я почала все більше і більше їздити, розмовляти, то зрозуміла, що їх просто слід слухати. Їм потрібна людина, яка б змогла їх вислухати, щоб вони розказали свою історію та інколи навіть поплакали.

— Ви маєте страх висоти, але все одно вирішили допомагати з ремонтом дахів. Чому?

— Це дуже цікава історія, тому що я дуже хотіла на дах, щоб мене взяли на ремонт покрівлі. Але дівчат у цьому плані трохи берегли. Мені говорили, що ця робота складна, на висоті, і відправляли розбирати завали. А мені все одно хотілось. Сама не розумію, чому.

Згодом я побачила пост, що збирають людей на ремонт покрівлі в село Загальці, що у Бородянському районі Київської області. Це селище, яке було з самого початку мого волонтерства. І от через пів року мені попри все вдалося приїхала туди знову. Я долучилася — і так мене й взяли для роботи на даху. І вже відтоді я працюю на висоті.

Насправді, я боялася висоти з дитинства і зараз досі боюся. На кожному даху, коли я забираюсь, є тривога, поки я не занурююсь у роботу. Як тільки я знаю, що мені треба робити, — страх зникає.

Анастасія Строкач © Фото з особистого архіву

— Наскільки ще багато роботи з відновлення пошкодженого росіянами житла?

— Якщо ми беремо Київську область, наприклад, візуально їх ще дуже багато. Якщо минулого літа ми інтенсивно розгрібали завали, то нині дуже багато покрівельних робіт.

Є маленькі села, які дуже сильно зруйновані. І є такий момент, що просто господарі не повернулись. Тобто будинки стоять зруйновані, ними ніхто не займається або там ніхто не вижив. І воно буде так стояти дуже довго. А ті, хто повернулися і намагаються продовжувати жити в себе вдома, то ситуація набагато краща.

Багато волонтерських подібних організацій, які розгрібають завали. Але коли я приїжджаю у якийсь населений пункт, який постраждав від росіян, то бачу, наскільки ще їх багато.

— Значна кількість іноземців долучилися до волонтерських організації, які допомагають постраждалим від війни в Україні. Чи працювали ви з такими?

— Так, у нас насправді дуже багато іноземців, залучених до розбору завалів та інших робіт. У нас були виїзди, коли їх було так багато, що їм комфортніше було спілкуватися між собою, ніж з нами.

З позитивних моментів це те, що вони дійсно приїжджають бути корисними та допомогти. А не просто, щоб подивиться, а як люди живуть під час війни. У кого є досвід роботи, у кого немає — неважливо. Люди приїздять із різних країн: із США, із Азії, Європи. Насправді дуже широка географія, аби просто допомогти.

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— Чи будуєте плани на час після нашої перемоги?

— Не будую глобальних, їх важко уявити. Я думаю, що нас чекає важкий період відбудови. Я точно б хотіла після перемоги піти в похід з рюкзаком по країні.

Якщо говорити про волонтерство, то це надовго. Якби в нас уже все відбудували, і була певна стабільність, і організовували на майбутнє виїзд у Маріуполь, наприклад, то я б їхала. І навіть би й не думала.

Анастасія Строкач © Фото з особистого архіву