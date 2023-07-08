Командири з «Азовсталі» повернулись з Туреччини до України

нарешті вдома

Додому прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Реклама Читати продовження

Про те, що командири з «Азовсталі» повертаються додому, стало відомо вдень 8 липня. Президент Володимир Зеленський оприлюднив у телеграмі відео, як військові приїхали на летовище, звідки вилетіли до України.

На аеродромі у Туреччині командирів з «Азовсталі» особисто зустрічав глава держави разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Володимир Зеленський з Денисом Прокопенком © Офіс Президента України

Володимир Зеленський та Святослав Паламар © Офіс Президента України

Володимир Зеленський та Сергій Волинський © Офіс Президента України

В Офісі президента зауважили, що захисників «Азовсталі» повернули за результатами переговорів із турецькою стороною.

Військові летять до України © Офіс Президента України

П'ятеро військових перебували в Туреччині після їхнього звільнення з російського полону 21 вересня 2022 року. Тоді додому повернулись 215 людей, з них 108 бійців «Азову». Саме під час того обміну звільнили Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу. Втім до України вони не повернулись, а перебували у Туреччині під гарантіями захисту й безпеки президента Реджепа Ердогана. І, за тодішніми домовленостями, військові мали бути на турецькій території до кінця війни.

Військові летять до України © Офіс Президента України

Командири «Азовсталі» ввечері 8 липня разом із Президентом Володимиром Зеленським прибули до Львова. Відео зустрічі військових із рідними опубліковало «Суспільне.Новини».

— Я дуже радий, що справжні чоловіки на своїй справжній землі. І це дуже важливо. Дякую за це турецькій стороні, президенту Ердогану за те, що все вийшло, — наголосив у Львові Володимир Зеленський.

Денис Прокопенко («Редіс») заявив, що командири з «Азовсталі» повернуться на фронт:

— Армія — це команда робота. З сьогоднішнього дня разом з вами ми продовжимо боротьбу, ми обов'язково скажемо ще своє слово у бою. Найголовніше на сьогодні це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території. І я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення.

Святослав Паламар («Калина») наголосив, що вони — військові, а відтак будуть робити свою роботу:

— Ми — паралітики з блискучими очима. Душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати президенту і всій команді за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки.

Брифінг Зеленського та захисників «Азовсталі» © Андрій Садовий

Після брифінгу Зеленський взяв участь у молебень до 500 днів повномасштабного вторгнення.

Зеленський на молебні у центрі Львова © Андрій Садовий

Незадоволена РФ

«Пряме порушення домовленостей». Так у Росії відреагували на повернення до України командирів з «Азовсталі». Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості порушили і Туреччина, й Україна. І додав, що Кремль ніхто не поставив до відома. Слова Пєскова наводить пропагандистське російське медіа «РІА Новини».

Речник Путіна сказав, що за умовами домовленостей українські військові мали перебувати у Туреччині до кінця російської війни в Україні:

— У контексті підготовки до саміту НАТО на Туреччину чинили великий тиск, вона як член Альянсу виявляє з ним солідарність, ми все чудово розуміє. Однак таке порушення домовленостей нікого не прикрашає.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов відреагував на бідкання Пєскова, наголосивши, що все відбулось згідно норм міжнародного права:

— Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і звичайно з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права.

Юсов заявив: Україна й надалі буде повертати своїх полонених додому, тож ця робота триває.