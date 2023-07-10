Володимир Зеленський: Україна ніколи не поступиться своїми територіями

ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю ПРЕЗИДЕНТА

Контрнаступ іде за планом, Україна в жодному разі не поступиться своїми територіями — зокрема Кримом — заради миру, а в Росії можливий новий заколот. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ABC news.

Реклама Читати продовження

Контрнаступ

Зараз контрнаступ ЗСУ триває і наразі все йде за планом: сили оборони перехопили ініціативу:

— Сьогодні ініціатива на нашому боці, — сказав Зеленський. — Ми просуваємося, нехай і не так швидко, як хотілося б. Але ми просуваємося.

Він зауважив, що «загалом не відчуває тиску», навіть після заяв деяких західних чиновників, які розчаровані повільними темпами контрнаступу.

Відповідаючи на запитання кореспондентки ABC news Марти Раддатц щодо поставки винищувачів F-16, Володимир Зеленський наголосив на тому, що наявність літаків дала б ЗСУ можливість просуватися вперед швидше та зберегти більше життів.

Підтримка США

Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Проте майбутні вибори у Сполучених Штатах можуть поставити допомогу Україні під загрозу.

— Це питання внутрішньої політики. Це вирішують американці, тож я б не хотів втручатися, — говорить український лідер. — Але для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України. Ми розуміємо, що є деякі небезпечні сигнали, які надходять від політиків США щодо скорочення допомоги Україні.

Також Зеленський прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо того, що він міг би закінчити війну за 24 години. Він наголосив, що Трамп під час свого президентства мав можливість закінчити війну, оскільки Україна воює з 2014 року, проте, вочевидь, мав інші пріоритети.

— Якщо ми говоримо про те, щоб за рахунок України припинити війну, тобто змусити нас віддати свої території, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би зробити це навіть за п’ять хвилин, — говорить Зеленський. — Але ми б не погодилися.

Ядерна війна, Путін та заколот Пригожина

Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, президент РФ не наважиться використати ядерну зброю, проте, за даними ГУР, росіяни замінували ЗАЕС. Водночас МАГАТЕ стверджує, що не побачило вибухівки.

— Чи є там вибухівка? Так, — впевнено говорить Зеленський. — Чи можуть вони зараз побачити вибухівку? Ні. Чи достатньо людей, які здатні зробити неупереджені висновки щодо того, яка частина території замінована? Ні.

Також президент України прокоментував ризик наступу ПВК «Вагнер» із території Білорусі. Так, він упевнений, що цього не станеться. Водночас він вважає, що заколот Пригожина продемонстрував слабкість Путіна, тоді як власник ПВК «Вагнер» перетворився на потужну політичну фігуру.

— Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення незахищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот.

Гарантії безпеки для України

Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі надзвичайно важливий, стверджує лідер України. Але він не зміг однозначно сказати, чи буде присутній на ньому. Україна чекає конкретики та хоче отримати гарантії безпеки для забезпечення територіальної цілісності країни та реального миру. Натомість ще один заморожений конфлікт країні не потрібен.

— Війна має закінчитися справедливим миром, і ми відновимо нашу територіальну цілісність, — наголосив Зеленський. — Україна вже знайшла для себе місце у світі. Я вважаю це фактом. Ми тепер країна, яку поважають, країна, яка справді бореться за людські цінності, за права людини, за свободу, за демократію.