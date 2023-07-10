ТЕХНІКА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні. Це станеться вже протягом 12 тижнів.

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Про це розповів генеральний директор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю CNN. Це рішення було ухвалено на тлі побоювань інших західних оборонних компаній щодо розширення своєї присутності в Україні, поки триває повномасштабне вторгнення.

На заводі планують будувати та ремонтувати танки, а також будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією. Планується, що німецькі спеціалісти також навчать українських обслуговувати бронетехніку.

— Українці повинні допомогти самі собі. Якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… Це неможливо, — заявив Паппергер.

Rheinmetall керуватиме заводом у партнерстві з Укроборонпромом. Наразі вже відомо, що завод розташовуватиметься на Заході України. Компанія сподівається, що на новому заводі виготовлятимуть до 400 нових танків на рік.

Окрім того, Армін Паппергер упевнений, що завод вдасться захистити від можливої атаки російської армії:

— Зараз в Україні є багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто ще один, і ми також можемо захистити його.

Проте, як зауважує Паппергер, наразі для України набагато важливіше отримати більше боєприпасів. Тож уже наступного року Rheinmetall збільшить щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 000 до 600 000. Як зазначається, значна їх частина призначена саме для України.