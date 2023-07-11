Вімблдон-2023 — українки вийшли до другого раунду і встановили національний рекорд

СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ

У цьогорічному турнірі одразу чотири українські тенісистки пройшли до другого кола змагань. Цим вони встановили національний рекорд.

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Про це пише Суспільне спорт. Цьогоріч в основній сітці Вімблдону стартували п'ять українок Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Катерина Байндль. Усі ці спортсменки входять до топ-100 світового заліку з тенісу.

Вімблдон © Вімблдон

«За підсумками першого дня змагань до другого раунду вийшли Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Обидві обіграли американок Клер Лю та Вінус Вільямс відповідно. Натомість Катерина Байндль у 3 сетах програла фіналістці US Open та стала у підсумку єдиною серед українок, що не пройшли перший раунд. Адже пізніше до другого кола вийшли Марта Костюк, яка здобула першу перемогу над тенісисткою із топ-10, та Ангеліна Калініна, яка обіграла дебютантку Грендслемів Джессіку Бузас Манейро», — йдеться у матеріалі.

Такий показник став рекордним з представництва у другому колі змагань. Адже до цього одночасно максимум три представниці українського тенісу долали перший раунд Вімблдону.