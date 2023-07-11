Як cоюзники допоможуть Україні створити «найсильнішу в Європі галузь з реабілітації»

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Нова «політика героїв», запропонована президентом Зеленським, має будуватися на принципах вдячності всім, хто боровся на війні за свободу та незалежність України. Зокрема, це стосується будівництва реабілітаційних центрів, підготовки фахівців та інтеграції ветеранів до мирного життя. Після перемоги України ці напрямки будуть основними, кажуть союзники.

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«Ветерани цієї війни та їхні родичі заслуговуватимуть найкраще лікування та відношення. І це наша мета, якої ми будемо досягати разом», – каже Марк Еллінгстад, директор офісу USAID з питань демократії та врядування.

Організації активно допомагає Україні з початку повномасштабної агресії. Окрім економіки та енергетичної незалежності, основним напрямком є і трансформації медицини. USAID інвестує близько ста мільйонів доларів щороку на розвиток української системи охорони здоров’я.

На ці кошти протидіють поширенню туберкульозу, впроваджують вакцинацію та діагностику хвороб. На базі міжнародної програми допомагатимуть також ветеранам війни та їхнім родичам.

Марк Еллінгстад, директор офісу USAID з питань демократії та врядування на форумі з медичної трансформації в Одесі. 09.11.23 © RFI/Дмитро Долматов

План відновлення України запровадили за міжнародними принципами, узгодженими у Лондоні та Швейцарії.

«Наш конгрес у Вашингтоні планує ще більше підтримувати вас, аби у нас була змога підвищити якість надання медичних послуг до найвищого рівня. Для того, щоб надавати якісні послуги населенню України», – пояснює Еллінгстад.

Наразі послуги з реабілітації безкоштовно надають у 244 закладах по всій Україні. А тривалість сеансів збільшили з 42 днів до 168.

Проте, деякі військові потребують операцій чи протезування, яке можливе лише закордоном. У більшості випадків таку медичну мандрівку сплачують волонтери.

Український військовий, який втратив ногу в бою з російськими військами, тренується в реабілітаційному центрі поблизу Львова, Україна, 8 грудня 2022 року. AP - Mykola Tys

В USAID вважають, що впровадження реформ залежить від ефективної децентралізації влади. Для цього запустили проєкт «Говерла», який діятиме до 2026 року. На нього виділили 74 мільйони доларів.

«Є три складові підтримки USAID. Це законодавча реформа на національному рівні, взаємодія з локальною владою та залучення місцевих жителів. На Одещині ми співпрацюємо з кількома містечками, трьома селами та громадами. В рамках нашого меморандуму ми також працюємо з обласною військової адміністрацією. Ми представляємо план економічного розвитку Одещини до 2027 року», – розповідає Габріель Абрахам, керівник проєкту USAID «Говерла».

Американські партнери називають Одещину важливим стратегічним центром, який поєднує наземні та морські шляхи з півдня, сходу та заходу країни. Але в майбутньому область може стати ще й регіональним хабом з психологічної та фізичної реабілітації.

«Сьогодні ми сфокусовані на трансформації системи охорони здоров’я. Ми усвідомлюємо, наскільки важливо саме зараз підтримати як владу, так і спільноту у цьому питання. Процес відновлення не може буте завершеним без зміцнення потенціалу регіону – економічної та медичної системи», – пояснює Абрахам.

За даними обласної влади, в регіоні завершили будівництво 24 амбулаторій. Дві з них відкрили цього року. Також cтворюють центр ментального здоров’я, який має стати координаційним хабом психологічної допомоги в регіоні.

Реабілітаційні центри відкривають і на базі санаторіїв.

Реабілітаційний центр на базі санаторію. Одеса, липень, 2023 рік. © Одеська ОДА

За програмою невідкладної допомоги від USAID навчання пройшли близько півтори тисячі медиків, але кадрова проблема залишається. Деякі фахівці вже залишили країну, а залучити нових без необхідних умов не так просто.

«Наша задача, аби люди поверталися до України. Тому, плануючи з партнерами подальші дії, ми в першу чергу хочемо, щоб люди залишилися тут, жили тут. А для цього потрібна достатня кількість спеціалістів. Ця задача не завершується будівництвом нових шпиталей. Це ще й навчання, робота з професіоналами, зростання фахівців, гарні зарплати», – каже Довідас Віткаускас, директор литовської організації SOS Ukraine.

Це неурядова структура, але координує свої дії з владою Литви. Балтійська країна ще до повномашстабного вторгення проводила реабілітацію українських військових. А з минулого року допомагає відновлювати в Україні школи, дитсадки та розселяти переселенців. Разом з цим для довготривалих проєктів потрібно залучати інвестиції ще й від інших донорів.

«Зараз є плани інвестувати у реабілітаційні центри. Поки незрозуміло, де саме – уряд ще обирає. Ми знаємо, що багато проектів роблять у Львові та загалом на заході України, але на сьогоднішній день потрібно звернути уваги і на інші регіони. Аби було збалансоване географічне покриття для всіх донорів та партнерів», – розповідає Віткаускас.

Офіцер української армії проводить лікувальну фізкультуру у Військово-реабілітаційному центрі в Литві. 28 березня 2017 р. AP - Mindaugas Kulbis

Вкладати гроші в медичну сферу України готові також польські партнери. Як пояснює Лукаш Стаюда, директор департаменту європейських фондів республіки Польща, партнерство починається з прямих контактів на місцях – не лише через центральну владу. Це допомагає краще зрозуміти потреби конкретних регіонів.

«Ми готові адаптувати наші можливості до ваших потреб. Ми хочемо знати про ваші пріоритети та очікування для ефективної співпраці. Економічне співробітництво може будуватися на створенні інвестиційних проектів, обміну ідеями та взаємну підтримку економічного розвитку. Це може створити нові робочі місця, вливати інвестиції. Також хочемо обмінюватися знаннями та досвідом», – каже Стаюда.

Попри позитивні прогнози, іноземні партнери розуміють, що війна, розв’язана Росією – це не єдина проблема України. І вкладати гроші задарма мало хто погодиться.

«Якщо ми говоримо ширше про відбудову України, це немає бути благодійність. Має бути інвестиційний проект. Незважаючи на проблеми з управлінням, корупцією та якістю інституцій, Україна є економічно привабливою країною. Я думаю, аби усі наші короткотривалі зусилля були стійкими, ми не повинні забувати про головну довгострокову ціль – притягнути до України гроші з Західного світу. І для цього потрібно зробити ще багато домашнього завдання», – підсумовує Довідас Віткаускас.

Жінка обіймає свого пораненого чоловіка, офіцер-розвідника 47-ї бригади української армії. Госпіталь в Києві, 10 липня 2023 рік. AP - LIBKOS

Станом на кінець 2022 року Міністерство ветеранів нарахувало в Україні майже півмільйона учасників бойових дій.

З урахуванням їхніх родичів та інших постраждалих внаслідок вторгнення Росії, кількість людей, які потребуватимуть підтримки, за даними відомства, може зрости до кількох мільйонів.