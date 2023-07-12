Талісман для Соледара: як казковий персонаж Солті береже пам'ять про місто

МІСТО СОЛІ

Майже від початку повномасштабного вторгнення Соледар, що на Донеччині, став місцем запеклих боїв та одним із символів нескореності. А до війни це був відомий промисловий і туристичний центр. Тисячі українців приїжджали сюди, щоби відвідати унікальну сольову шахту.

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Нині Соледар окуповано. Проте його мешканці вірять у перемогу та звільнення міста. А поки — реалізовують проєкт, покликаний ще раз нагадати Україні про славетне місто солі.

У квітні 2023 року волонтери БФ «Соляна Фортеця» запустили масштабний проєкт «Salty — талісман Соледара». У його межах вони об’єднали краєзнавців, істориків, активістів і дітей Соледарської громади, а всі разом створили листівки, присвячені визначним місцям рідного краю.

Народження Солті

Salty (Солті) — казковий персонаж. Він уособлює сіль, що видобувають у місті. Історія його створення сповнена дивовижних збігів: Солті вигадала під час художнього марафону харківська мисткиня Анастасія Оленченкова, а вже потім його побачили волонтери фонду «Соляна Фортеця».

Солті — магічний герой, що живе в соляних шахтах Соледара © Анастасія Оленченкова

— У жовтні ми побачили, що художниця Анастасія Оленченкова під час марафону створила талісман для нашої «Артемсолі», — розповідає засновниця БФ «Соляна Фортеця» Тетяна Кваша. — Малюнок розійшовся інтернетом, і його побачили наші активісти. І ми зрозуміли, що це дійсно талісман. Тож вирішили, що Солті потрібно дати життя, як і нашому місту.

Саме тоді тривали важкі бої за місто солі. Тож волонтери у такий спосіб прагнули висловити підтримку своїй малій батьківщині та військовим, які попри все захищали місто, об’єднати людей, які його покинули, і зберегти історичну пам’ять.

Ідея народилася швидко. А чому б не зробити 13 листівок із зображенням визначних місць Соледара? І на кожній із них — Солті.

Результатом копіткої роботи стала добірка листівок із зображенням улюблених місць соледарців © БФ «Соляна Фортеця»

— Чому саме 13? Це не просто число, — пояснює Тетяна Кваша, — бо в нас є ідеї, як надалі дати життя цьому Солті, як його розвивати. Можливо, у майбутньому ще буде і календар, або якісь ще інші проєкти.

13 листівок для Соледара

Активісти звернулися по допомогу до істориків, краєзнавців та вчителів, щоб обрати найвідоміші та пам'ятні місця. А далі представники громади вибрали саме ті, які тепер можна побачити на листівках, зокрема:

Шахту. Шахту: підземний світ. Школу №13. Відновлення будівництва після війни. Спортивний комплекс із фонтаном, трояндами. Пагорби «Юрчина гора». Міський парк. Вулиця міста. Храм. Стадіон. Провалля — солоні озера. Станцію «Сіль». Зупинку, розмальовану дітьми. Зруйнований дитячий садок.

Соледарські діти самі вигадували фрази для листівок © БФ «Соляна Фортеця» / Анастасія Оленченкова

А потім Солті заговорив від імені дітей міста. Як розповідає Тетяна Кваша, було вирішено, що маленькі соледарці придумають підписи для листівок:

— Солті мав розповісти про Соледар вустами дітей. Щоб увесь світ дізнався, яке в нас було гарне місто, соляні шахти, Солене озеро, наші вулиці... Це мали бути фрази саме дітей, бо вони, як відомо, говорять істину. І бачення дітей нашого повернення та відбудови Соледара — це нова історія нашого міста.

Діти пропонували підписи для листівок та надсилали їх волонтерам фонду. Потім усі пропозиції розглядало творче журі, членами якого, зокрема, журналістка Оксана Радушинська, такі українські письменники, як Галина Малик, Ольга Деркачова, Сашко Дерманський.

— 1 червня, на День захисту дітей, ми нагородили дітей. Абсолютно всі діти отримали футболки, подяки і листівки (усі з зображенням Солті. — Ред.), — розповідає пані Тетяна. — Готові листівки ми, до речі, надіслали нашим партнерам, спонсорам, активістам, громадським організаціям, місцевій владі. Тобто цей проєкт — це таке промо нашого міста.

Не оминули увагою і відому всій країні соляну шахту Соледара © БФ «Соляна Фортеця» / Анастасія Оленченкова

Тетяна Кваша впевнена, що історія Солті тільки розпочалась. Зараз він уже мандрує Україною: листівки із казковим героєм вирушили до Дніпра, Полтави, Києва, Черкас, Івано-Франківська тощо.

Солті завойовує серця українців

— Активісти проводять різні заходи, презентують проєкт, — зауважує пані Тетяна. — Наприклад, наша активістка в Полтаві проводила захід для дітей-ВПО, присвячений видобутку солі. І люди приходять на ці заходи, цікавляться, їм подобається. Тобто Солті живе не лише на малюнку.

Казковий герой одразу став улюбленцем Соледарської громади. Як розповідає пані Тетяна, автори ідеї, звісно, сподівалися, що талісман міста приверне увагу та зацікавить людей, але все одно не очікували такого грандіозного ефекту:

— Навіть наш начальник військової адміністрації має таку футболку (із зображення Солті. — ред.), і вона йому дуже сподобалася.

Солті став неймовірно популярним, до того ж не лише серед соледарців © БФ «Соляна Фортеця» / Анастасія Оленченкова

Як зізнається Тетяна Кваша, команда не очікувала, що проєкт стане настільки масштабним і викличе таку зацікавленість. Проте результатом волонтери дуже задоволені та вже мають нові ідеї, хоча їхні деталі засновниця БФ «Соляна Фортеця» воліє поки лишити в таємниці:

— Ми хочемо, аби Солті жив, щоб він був не тільки намальований. І наша художниця підтримує всі наші ідеї. Мені здається, що для кожного митця це велика нагорода, коли його творіння оживає.

Пані Тетяна зауважує, що вона в захваті від усіх листівок, які було створено в межах проєкту «Salty — талісман Соледара», проте є та, яка запала їй в душу найбільше:

— Мені особисто сподобалася листівка із вулицею нашого міста. Там переможниця в нас Аня Тищук. Вона написала про те, що ми пройдемо ходою перемоги по нашій вулиці. Там зображена моя вулиця, де я жила. І ми вже знаємо, як би ми хотіли перейменувати її. Це буде вулиця Перемоги.

Улюблена листівка засновниці БФ «Соляна Фортеця» Тетяни Кваші © БФ «Соляна Фортеця» / Анастасія Оленченкова

Кожен соледарець може побачити на листівках саме ті місця, які йому дорогі. Для шахтарів — це зображення копра, для дітей — спорткомплексу, де вони проводили багато часу, для інших — солоні озера, де містяни любили відпочивати. А для всіх українців — це соляна шахта, магічне підземелля, де і живе казковий герой.

Солті — талісман Соледара, який дарує містянам віру та надію на швидке повернення додому.