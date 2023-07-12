У Запоріжжі пролунав вибух: поранені 18 людей, серед них 6 дітей

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Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували каретами швидких до лікарень.

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Оновлено: За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєєва,​​​​​​ станом 17:00 відомо про 18 поранених людей, серед них — 6 дітей. 13 людей госпіталізували до медзакладів, 5 отримали амбулаторну допомогу. Усі знаходяться у станах легкої та середньої тяжкості.

«О 12.30 під час повітряної тривоги в ДСНС надійшов сигнал про вибух. Постраждали люди. Наразі ведуться слідчі дії, вивчаються уламки поки що невідомого військового об'єкта», — сказав заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк журналістам, передає Укрінформ.

За його словами, одна постраждала зазнала рваної рани ноги та втратила чимало крові. Інші — поранені уламками.

Обстріл Запоріжжя © МВС України

Обстріл Запоріжжя © МВС України

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Після того, як будуть завершені слідчі дії, буде приведено в порядок місце події. В мерії кажуть, що є звернення від громадян про пошкодження вікон у квартирах поблизу. Міська влада вже виділила будівельні матеріали, аби закрити вибиті вікна.