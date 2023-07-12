У Запоріжжі пролунав вибух: поранені 18 людей, серед них 6 дітей
Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували каретами швидких до лікарень.
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Оновлено: За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєєва, станом 17:00 відомо про 18 поранених людей, серед них — 6 дітей. 13 людей госпіталізували до медзакладів, 5 отримали амбулаторну допомогу. Усі знаходяться у станах легкої та середньої тяжкості.
«О 12.30 під час повітряної тривоги в ДСНС надійшов сигнал про вибух. Постраждали люди. Наразі ведуться слідчі дії, вивчаються уламки поки що невідомого військового об'єкта», — сказав заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк журналістам, передає Укрінформ.
За його словами, одна постраждала зазнала рваної рани ноги та втратила чимало крові. Інші — поранені уламками.