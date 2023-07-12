F-16 з'являться в авіапросторі України у першому кварталі 2024 року — Кулеба

«ГРАФІК МОЖЕ ЗСУВАТИСЯ»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що згідно з графіком перші F-16 мають літати в українському повітряному просторі до кінця першого кварталу наступного року.

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Про це глава української дипломатії розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

Очільник МЗС зауважив, що надання Україні західних винищувачів F-16 пов'язане з дуже складними технічними моментами.

Тренування мають розпочатися десь у серпні, можливо на початку вересня, — зазначив Кулеба. — Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку

Він додав, що графік може зсуватися, оскільки є багато нюансів: треба готувати інженерів, техніків, інфраструктуру.

Але зараз і міністр оборони на саміті НАТО у Вільнюсі працює дуже активно, — запевнив міністр. — Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес

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Раніше ми повідомляли про те, що в Румунії створять центр навчання українських пілотів роботі з F-16.