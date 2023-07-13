Верховна Рада України підтримала законопроєкт про медичний канабіс

УКРАЇНСЬКА МЕДИЦИНА

Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в країні.

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Як написала у своєму телеграмі народна депутатка Ірина Геращенко, за цей законопроєкт виступили 268 парламентарів.

«Закон має допомогти в лікуванні ПТСР, зменшенні болю при онкологічних захворюваннях, епілепсії, хворобі Паркінсона та інших станах», — написала вона.

Аби цей закон набув чинності, його мають підтримати ще й у другому читанні, а після цього направити на підпис президентові України.

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу внесли до парламенту ще торік у червні. Він не передбачає легалізації марихуани, яка викликає наркотичне сп'яніння.

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерій Дубіль назвав законопроєкт №7457 дискусійним. Він зазначив, що хоч потреба канабісу для деяких пацієнтів очевидна, сам документ потребує доопрацювання.

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«Текст законопроєкту містить багато сумнівних норм, а в результаті його ухвалення можуть з'явитися цілі плантації марихуани з її вільним обігом», — зауважив він.

Утім, навіть якщо цей нормативний акт ухвалять, він дозволить тільки вирощувати в Україні сировину для експорту, а хворим можуть призначити лише ліки синтетичного походження без використання канабісу. Аби пацієнти дійсно отримали ліки, марихуану мають викреслити з переліку речовин, що заборонені в Україні. Прихильники законопроєкту №7457 зауважують, що нині слід ухвалити його так як є, а вже потім допрацювати і внести всі виправи.