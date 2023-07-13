Терапія красою: майстер стриже поранених бійців ЗСУ і створює перуки для хворих дітей

ІНТЕРВ'Ю RFI

Максим Нестеров — перукар із понад 20-річним стажем. Останні п'ять років він створює перуки для онкохворих дітей у межах ініціативи Hair for Share. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну майстер щотижня волонтерить із друзями в лікарні, де стриже українських захисників. Свою історію Максим Нестеров розповів українській редакції RFI.

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Життя до 24 лютого 2022 року та перший рік повномасштабного вторгнення РФ

Максим Нестеров з дружиною та доньками. © nesterov.beauty.studio / Facebook

Максим Нестеров у минулому — чемпіон України з перукарського мистецтва. У 2022 році він відкрив у Києві салон краси, який через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ довелось закрити.

Максим згадує, що, як і решта українців, 24 лютого прокинувся від вибухів:

— Перше, що я зробив, узяв велосипед і поїхав на роботу до себе. Від мене 19 кілометрів до роботи. Я зрозумів, шо проїхати транспортом буде взагалі неможливо. Я на ровері погнав на роботу, забрати інструменти, якісь заощадження були. Ми не збирались взагалі виїжджати родиною. У перший же день ми вийшли на чергування з місцевими хлопця. Надалі ми перейшли вже до ТРО.

Тоді Максим жив у Києві разом із дружиною та двома маленькими доньками. Перші тижні вони переховувалися під час повітряної тривоги та обстрілів у під'їзді. Потім Максим вирішив відвезти рідних подалі від небезпеки — на Захід України, звідки жінка із дітьми вже поїхала до Франції:

— Я вивіз родину десь 7-8 березня і повернувся в Київ. Тоді зрозумів, що в лікарнях лікарі вже два місяці живуть, і дітки там, і всі. Ми із групою перукарів поїхали в «Охматдит». Там і стригли і фарбували. Нам медсестри пісні співали, не зважаючи на всі обставини. Тож реально ми їм привезли радість.

Максим також регулярно допомагає військовим на фронті:

Максим Нестеров з військовими ЗСУ у Краматорську. © Максим Нестеров / Facebook

— Ми три рази в Краматорську були. У мене там хлопці знайомі воюють. І в Херсоні були вже два рази, на тижні теж туди поїдемо... Я взагалі є помічник капелана. І з ним їздили туди, служби служили хлопцям. Ми воду та знезаражувачі возили, речі, продукти харчування, медтовари, багато всього. От назбирали кошти, і я купив пікап хлопцям (військовим ЗСУ — Ред.).

Терапія красою: як з'явилась традиція щотижневих стрижок у лікарнях

За словами Максима Нестерова, про ініціативу з виїзним барбершопом для військових у шпиталі йому розповіли друзі:

— Мої знайомі працювали з 2019 року в військовому шпиталі (в Києві. — Ред.). Уперше вони туди поїхали, коли звільнили наших моряків. Я універсальний майстер, а вони — барбери. І ось вони мені запропонували. І ми їздимо в військовий шпиталь вже півтора року. Але це не тільки військовий шпиталь. І в обласну лікарню їжджу, я там колись сам лікувався.

Максим Нестеров підстригає військового у шпиталі. © Telegraf.com.ua

Перукар із друзями відвідує українських захисників у медзакладах щотижня по четвергах, а інколи ще й в додаткові дні. За день встигають підстригти від 10 до 15 пацієнтів. Усе це на волонтерських засадах і повністю безплатно для військових:

— Ми і в інфекційці стригли, і де ми тільки не стригли. У хлопців різної тяжкості поранення. Були такі, що ще з землею в голові, із зашквареним волоссям. Узагалі, знаєте, у лікарні бачив молодих хлопців скалічених, і спочатку було дуже важко... Стригти над ліжком доволі складно. І якщо людина лежача, то потрібно підстелити пелюшку. Це такий специфічний процес. Вони під'єднані до систем кровообігу, там щось качають насоси. Але з часом ми підлаштувалися.

Максим Нестеров підстригає військового. © nesterov.beauty.studio / Instagram

Максим зауважує, що ці стрижки є своєрідною терапією не тільки для бійців, але й для медперсоналу:

— Ми спілкуємося на одному рівні, завжди в нас чорний гумор, такий чоловічий. Буває, що приїжджають і футболісти, баскетболісти, дуже відомі люди... Нам навіть видали спеціальні перепустки, бо це ж об'єкт критичної інфраструктури. Нас люблять медсестри. Я також виконую жіночі стрижки, і в мене іноді бувають дні для жінок. Перші пів року, навіть більше, вони (медсестри — Ред.) там жили. І вахтовим методом більшість із них працювали. І ми отак от допомагаємо, рятуємо світ красою.

Волоссядонації на користь онкохворим дітям та ЗСУ

Розповідаючи про ініціативу Hair for Share, у межах якої вже декілька років люди безплатно віддають своє волосся на перуки для онкохворих дітей в «Охматдиті», Максим зазначає, що після 24 лютого 2022 року потік волоссядонації дещо зменшився.

Проте цей напрямок волонтерської діяльності і досі активний:

Дівчинка у перуці з власного волосся, 2020 р. © Hair for Share

Максим Нестеров та Валентина Суслова, яка вже вдруге донатить своє волосся для дітей. © Валентина Твердохліб

— У мене приходять люди раз чи два на тиждень, щоб підстригти волосся для діточок. Я безплатно це роблю, зістригаю волосся, потім стрижку роблю людині. У мене вже є чотири людини, котрі по другому колу прийшли.

Військові медики з дефібрилятором, придбаним за донації волосся. © Hair for Share

Також Максим робить на продаж різноманітні шиньйони, накладки і треси з натурального волосся. На вторговані кошти він потім купує спорядження для ЗСУ. Працює майстер у приміщенні, яке йому надали переселенці в Києві:

— Вони є офіційним представником великого бренду італійської косметики. Вони мені виділили кабінет, я там працюю, коли мені потрібно без проблем. Вони дають фірмові шампуні (лікувальні. — Ред.) для хлопців у лікарню. Після ліків в багатьох з них (військових. — Ред.) просто злазить шкіра з голови. А ще себорейних дерматитів багато, що можуть з'являтися просто на тлі нервів.

У майбутньому перукар мріє відновити свій салон краси, але додає, що наразі головне — допомога українським захисникам на фронті.