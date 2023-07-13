Україна вже отримала від США касетні боєприпаси — повідомляє військове керівництво

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Інформацію про те, що касетні боєприпаси уже передали Україні підтвердив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

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Про це, зокрема пише CNN. Рішення про передачу Україні касетних боєприпасів президент США Джо Байден ухвалив минулого тижня. Зазначають, що цьому передували кілька місяців напружених обговорень. Адже касетні боєприпаси вважаються негуманною зброєю і заборонені у більшості країн світу.

Демонтаж касетних боєприпасів після того, як Німеччина ратифікувала міжнародну угоду про заборону касетних боєприпасів ASSOCIATED PRESS - SVEN KAESTNER

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Проте самі Сполучені Штати, як і Україна та РФ угоду про заборону таких боєприпасів не ратифікували. Більше того, Росія за час повномасштабного вторгнення неодноразово використовувала снаряди такого типу при чому не лише на полі бою, а й для атаки населених пунктів.

«Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити (поле бою — ред.)... Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися», — цитує CNN слова командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерала Олександра Тарнавського.

Він додав, що це дуже потужна зброя і нині вище керівництво визначатиметься з «ділянками території, де це може бути використано».

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Раніше радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявляв, що рішення про постачання касетних боєприпасів є тимчасовим і пов'язане з тим, що виробництва стандартних артснарядів нині не в змозі закрити усі потреби України.

«Як тільки (виробництво — ред.) досягне рівня, коли єдине виробництво може задовольнити потреби України, тоді не буде потреби продовжувати постачати касетні боєприпаси», — сказав Салліван.