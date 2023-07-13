Україна знову під обстрілами — російські «Калібри» летіли на Захід, «Шахеди» — на Київ

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

У ніч проти 13 липня росіяни знову атакували Україну з повітря. Попри те, що система ППО перехопила більшість цілей, є руйнування та жертви.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що війська РФ вдарили по Україні дронами-камікадзе Shahed і крилатими ракетами «Калібр». Атакували з двох напрямків південно-східного та північно-східного.

«В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється», — йдеться у дописі в офіційному телеграм-каналі повітряних сил.

Внаслідок нічної атаки на Київщині є руйнування, щонайменше чотири людини зазнали поранень.

«Попередньо, падіння уламків зафіксовано в 4 районах столиці.За однією адресою рятувальники ліквідували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку... За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 сталося пошкодження фасаду будівлі без подальшого горіння... Ще однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі... За іншими адресами пожежі не було», — написала пресслужба ДСНС.

Також, очільник столиці Віталій Клично повідомив, що після ліквідації пожежі у Подільському районі, виявили тіло загиблого.