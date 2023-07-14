«Без дома»: як волонтери допомагають безхатькам під час війни

волонтерський рух

Обіди на вокзалі, хостел для бездомних та безплатні контрацептиви для всіх охочих — так дружня ініціатива «Без дома» допомагає безхатькам впоратися з життєвими труднощами. Як започаткували проєкт, де беруть гроші на допомогу та що змінилося у діяльності організації під час війни в інтерв’ю українській редакції RFI розповіла волонтерка Анна Яковенко.

Реклама Читати продовження

Вперше годувати безхатьків сім друзів вирішили майже вісім років тому. Спочатку роздавали їжу на Подолі, пізніше почали приїжджати на залізничний вокзал у Києві:

— Ми якось зустрілися всі разом і зрозуміли, що дуже підходимо один одному, як команда. Ми розуміємо один одного, в нас один рівень емпатії до людей, — розповідає волонтерка про зародження ініціативи.

Бажання допомогти знедоленим переросло у повноцінний проєкт, який постійно росте та розвивається:

— Спочатку ми готували їжу на 50 людей, а з часом їх ставало все більше і більше, — згадує Анна. — Потім почався карантин і годувати людей стало важче, але ми все одно намагалися три-чотири рази на тиждень привозити на вокзал хоча б якусь їжу.

Безпритульні отримують їжу © Без дома

Обіди для бездомних Аня разом зі своїми друзями готували у себе вдома. Спочатку купували продукти за власні гроші, пізніше почали збирати кошти в соціальних мережах:

— Я взагалі не готую, — сміється Анна, — але тут довелося. Ми спочатку робили по 150 гарячих бутербродів. В нас таке меню: наприклад, бутерброди, каша з м’ясом, салат та щось солоденьке. Якщо холодно, то ми обов’язково привозимо чай. Зараз вже по 400-500 порцій робимо кожного разу.

Обід для безпритульних © Без дома

Зараз крім продуктів, волонтери купують для безхатьок засоби гігієни, ліки, шкарпетки, білизну, зимові речі, взуття та контрацептиви:

— Нам здається, що останнє дуже важливо. Люди спочатку соромляться, але потім беруть по кілька штук. Тобто потреба є, і ми раді допомогти.

Крім цього «Без дома» організовують на вокзалі зустрічі з лікарями. Найближчим часом планують зробити безплатний огляд гінеколога для всіх охочих:

— До нас приїжджає періодично організація, яка перевіряє на інфекції різні, зокрема на ВІЧ. Тобто вони ставлять намет на вокзалі, і роблять швидкі тести. Ми вважаємо, що дуже важливо, аби люди знали свій статус.

Безпритульний отримує медичну допомогу © Без дома

Після початку повномасштабного вторгнення, каже волонтерка, роботи побільшало, але й кількість охочих допомогти зросла в рази:

— По-перше, це пов’язано з тим, що в нас стало в рази більше гостей. Якщо раніше це були здебільшого пенсіонери та люди, які з різних причин опинилися на вулиці, то тепер це ще й переселенці. І, якоїсь миті, ми почали просто волати у соцмережах про те, що ми не можемо впоратися ані фінансово, ані морально, ані фізично. І тоді дуже багато людей відгукнулися. Зараз взагалі дуже сильно відчувається ця потреба людей допомагати іншим. Людям потрібно бути корисними. Тобто, якщо хтось не може допомогти фінансово, він приходить допомагати фізично. І так багато в чому.

Волонтери роздають їжу © Без дома

Лише на годуванні безхатьок волонтери не зупинилися. Зараз команда створює хостел для сорока людей, які опинилися на вулиці:

— Ми разом з ще однією іншою організацією орендували будинок. Наші волонтери самі потроху роблять там ремонт, закупаємо якісь необхідні речі та вже заселяємо людей. Зараз там мешкають 25 жильців, серед яких здебільшого літні люди, але є й хлопець 27 років. Він переселенець з Донеччини і йому вкрай потрібно тимчасове житло, аби стати на ноги.

Волонтери ремонтують хостел для безхатьок © Без дома

Аби всім було комфортно, у хостелі існують певні правила, за невиконання яких загрожує виселення:

— Це доволі банальні речі. Не вживати алкоголь, не сваритися, не битися, але дисципліну витримують не всі — пояснює волонтерка. — Ми нікого не обираємо, але так виходить, що в хостелі живуть лише ті люди, які готові змінюватися.

Зараз хостел все ще знаходиться на стадії створення. Волонтери постійно збирають гроші на його благоустрій та докупають потрібні речі. Нещодавно підлогу в будинку застелили лінолеумом. Найближчим часом планують купили обладнання для душу та ще кілька ліжок.

Хостел © Без дома

Анна зізнається, час від часу до всіх членів команди приходить вигорання, але робота продовжується, не дивлячись ні на що:

— Ми всі поєднуємо волонтерську діяльність, особисте життя та роботу. Тож, звісно, час від часу втомлюємося. Бо контингент у нас не простий. Ці люди можуть сваритися, звинувачувати нас у чомусь, якось неадекватно себе поводити, чи навіть погрожувати. І в такі моменти хочеться все покинути та спокійно жити своє життя. Але потім ми спілкуємося разом всією командою, підтримуємо один одного і повертається розуміння, що крім нас, ці люди нікому не потрібні.

Волонтери © Без дома