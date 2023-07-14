Болгарія відправила в Україну найбільший пакет військової допомоги

ПОТУЖНА ДОПОМОГА

Він включає в себе 100 одиниць бронетехніки з арсеналу болгарської поліції.

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Як повідомляє європейське видання Euractiv, це перше офіційне рішення Софії допомогти Києву важкою технікою.

«Ця техніка була закуплена кілька десятків років тому і ніколи не використовувалася. Вона просто простоює на складах, що призводить до витрат на зберігання та технічне обслуговування. Думаю, українці подбають про те, щоб ця техніка їм у нагоді», — сказав депутат правлячої коаліції «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» Івайло Мірчев.

Видання зазначає, що це перша військова посилка з Болгарії до України, інформацію про яку опубліковано. Протягом повномасштабної війни країна офіційно не заявляла про передачу військової допомоги Україні, проте було відомо, що Софія таємно передавала боєприпаси.

Зі свого боку Болгарія сподівається отримати на заміну сучасну західну бронетехніки для піхоти від США.

Окрім того, уряд Болгарії ухвалив рішення приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), повідомляє The Sofia Globe. В проєкті, який схвалили у березні 2023 року, вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія. Його мета — доправити Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом найближчих 12 місяців.