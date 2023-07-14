Нічна атака «Шахедів» на Україну: у Кривому Розі є серйозні руйнування

неспокійна ніч

Загалом у ніч на 14 липня сили ППО збили 16 із 17 ударних безпілотників «Шахед-136/131»

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Близько 2-ї години ночі начальник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи. Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що по області росіяни випустили понад шість «Шахедів».

«Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК «Схід» збили шість «шахедів». Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучення — у Кривому Розі», — зазначив він.

Унаслідок удару було пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля знищена, ще три понівечені. Також побита спецтехніка.

«Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома», — додав Лисак.

Також два «Шахеди» було знищено над Миколаївщиною, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ще вісім ворожих безпілотників збили над Одещиною, розповів речник Громадської ради при обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.