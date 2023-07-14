Путін погрожує вийти з зернової угоди та висунув умови для її продовження

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Росія може продовжити свою участь в зерновій угоді тільки після виконання її умов заявив російський президент Володимир Путін.

Робітники вантажать зерно в порту в Ізмаїлі, квітень 2023 року

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Одна з вимог — під’єднання Россільгоспбанку до SWIFT, що пов’язано з рухом грошей під час оплати російської продукції. Окрім того, він згадав домовленості про логістику, страхування тощо.

Раніше того ж дня речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що Антоніу Гутерріш пропонує скасувати санкції проти Россільгоспбанку для того, щоб Росія погодилася продовжити участь у зерновій угоді.

Термін зернової угоди спливає 17 липня, і російський президент повідомив, що в нього є ще декілька днів для ухвалення рішення.

Туреччина сподівається уникнути кризи з боку Росії щодо зернової угоди. У країні готуються до переговорів президента Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Путіним, повідомив прессекретар партії «Справедливості і розвитку» Омер Челік.

За його словами, Путін та Ердоган стурбовані з приводу питання зернової угоди.

«Існує бажання не погіршувати ситуацію з голодом у бідних країнах. У будь-якому разі, я не очікую кризи. Я думаю, що буде контакт між нашим президентом і паном Путіним з цього питання», — додав Челік.

Раніше ж видання Financial Times повідомляло, що у Європейському Союзі розглядають можливість дозволити російському Россільгоспбанку створити дочірню компанію, яка могла б підключитися до міжнародної системи обміну платежами SWIFT.

Як зазначається, рішення може стати поступкою РФ. Цю ідею було сприйнято якоптимальніший з поміж гірших варіант для забезпечення продовження домовленості. Чиновники вважають нинішні погрози Росії припинити угоду «серйознішими», ніж під час попередніх переговорів.