Валерій Залужний про звільнення Криму: «Мене ніхто не зупинить»

НА ВЛАСНИХ УМОВАХ

Таку заяву головнокомандувач українського війська зробив під час інтерв'ю для The Washington Post.

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Як зазначають у матеріалі, Валерій Залужний наголосив, що у питаннях оборони та звільнення територій Україна нині дуже залежить від від постачання боєприпасів від партнерів. Наразі обсяги не встигають за потребами українських збройних сил.

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати — ніхто мене не зупинить», — сказав глава української армії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний © via REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Окрім того, головнокомандувач ЗСУ згадав і про побоювання західних партнерів щодо використання зброї їхнього виробництва для ударів по території РФ.

«Тож, зазначив Залужний, для частих ударів через кордон він використовує зброю українського виробництва, яку Київ офіційно ніколи не визнає своєю», — йдеться у матеріалі.

Також, додав, Залужний, він не збирається запитувати у когось дозволу на те, щоб рятувати свій народ і збирається робити це за своїми правилами.

«Мені чомусь доводиться думати, що мені там нічого не дозволяють. чому Тому що Путін … застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, байдуже... Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але лише стільки, скільки необхідно», — сказав він.

За словами Залужного, одна з основних цілей, до яких він іде це, трансформація української армії, її остаточний відхід від радянської спадщини.

«Спробу Залужного змінити культуру можна побачити й на полі бою. Роки навчання та поглиблення зв’язків із силами НАТО зробили українські сили спритнішими за російські у цій війні. Командири нижчого рівня на місцях часто відчувають себе уповноваженими швидко приймати рішення, а не запускати кожне покликання вгору по ланцюгу командування — радянський склад розуму», — пише The Washington Post.