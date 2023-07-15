В Україну з неанонсованим візитом прибув президент Південної Кореї

ДЕРЖАВНИЙ ВІЗИТ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснив неоголошений візит до України. Це його перший візин від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Про це повідомили в офісі лідера Південної Кореї.

«Після завершення польського туру Президент Юн Сок Йоль з дружиною відвідали Україну 15 липня (сб) за місцевим часом. Президент спочатку оглянув місце розстрілу в місті Буча поблизу столиці Кії та міста Ірфін, де ракетні обстріли були зосереджені на цивільних житлових районах», — йдеться в офіційному оголошенні.

Також повідомляють, що після цього Юн Сок Йоль відвідав стіну пам’яті загиблим на війні та провів зустріч на вищому рівні з президентом Зеленським.

Як зазначив лідер Південної Кореї, його уряд вивчає способи захисту та відновлення України. Адже його країна так само отримувала міжнародну допомогу після Корейської війни 1950-53 років.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці», — сказав він.

Південна Корея є членом НАТО і є одним із союзників України. Вона вже надавала гуманітарну, військову та економічну допомогу. Сеул також підтримує санкції проти РФ через її вторгнення в Україну.

Разом із президентом Південної Кореї прибула також і перша леді Кім Кеон Хі, яка супроводжувала його під час візиту до Польщі, пише Yonhap.