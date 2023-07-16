З одеського порту вийшло останнє судно у рамках «Зернової угоди»

ЗЕРНОВА УГОДА

Напередодні завершення терміну дії чорноморської «Зернової угоди» з порту Одеси вийшов останній корабель з українським зерном.

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Про це, зокрема, повідомляє Reuters. Угоду про вивезення зерна з українських портів, Україна, Туреччина, ООН та РФ підписали у липні 2022 року. Кілька разів її продовжували, однак під час чергового затвердження цьогоріч в травні, росіяни пригрозили, що вийдуть з угоди. Мовляв усі інші учасники мають виконати п'ять необхідних умов, аби вони цього не зробили.

Українське зерно у порту © REUTERS / STRINGER

Зокрема, зажадали підключення Россільгоспбанку до SWIFT. І у виконанні цього бажання успіху майже досягли. Адже генсек ООН запропонував Путіну підключення дочірньої компанії цього банку до міжнародної платіжної системи.

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Окрім того, РФ вимагала постачання запчастин для сільгосптехніки, розблокування транспортної логістики та страхування, реанімування аміакопроводу «Тольятті-Одеса» і «розморожування» активів російських компаній.

Разом з тим, російські чиновники увесь час продовжували погрожувати розірванням угоди. Але 14 липня західні ЗМІ, покликаючись на президента Туреччини Реджепа Ердогана, повідомили, що Путін дав згоду на продовження «Зернової угоди». Але пізніше із ситуацію прокоментував речник Путіна Пєсков — сказав, що Росія не робила жодних заяв щодо продовження.