Подякували Канаді салютом: Україну вперше представили на найбільшому у світі фестивалі феєрверків

Змагання в Монреалі

На фестивалі феєрверків у Монреалі (L'International des Feux Loto-Québec. — Ред.) українці представили 30-хвилинне вогняне шоу, на яке використали понад 3500 випалів салютів. Українська команда готувалась пів року, налаштування техніки у Монреалі тривало п'ять днів. Організувати виступ і показати програму допомагали піротехніки з Канади і Португалії. Про підтримку партнерів під час підготувань і саме шоу українській редакції RFI розповіла засновниця компанії «Танець вогню» Тетяна Кучугура.

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Тетяна Кучугура започаткувала свою компанію 23 роки тому, відтоді мріяла показати свої здобутки в різних країнах. А найзаповітнішим бажанням було потрапити в Монреаль. Усе починалось із шоу феєрверків в Україні, далі були міжнародні конкурси та фестивалі. А коли до компанії долучились дочка Ніна та син Дмитро з родинами, то феєрверки, участь у міжнародних конкурсах стали сімейною справою.

Пані Тетяна згадує:

— Перший наш фестиваль був у Ялті, ще задовго до 2014 року. Там ми посіли перше місце і вирішили їхати одразу на найбільший у Європі фестиваль в Канни. І вже там нам сказали, що ще в Монреалі є фестиваль. І в 2007 році ми вже були там як глядачі. Говорили з організаторами, представляли свою компанію. Нас запитали про досвід, ми розповіли про Ялту, але нас не взяли.

Українці в Монреалі, Тетяна Кучугура - друга зліва © Із особистого архіву Т. Кучугури

Потім були фестивалі в Україні, Монако, Німеччині, Канаді (в Оттаві. — Ред). За останні 15 років «Танець вогню» брав участь у 25 фестивалях у різних країнах світу, а в Україні організував п’ять міжнародних заходів.

Особливо запам’яталися фестивалі в Донецьку та Києві, згадує пані Тетяна:

— Потім був 2014 рік, ми втратили Донбас та Крим, а коли прийшло 24 лютого 2022-го, то закінчився і наш бізнес одним днем. Над Україною почали літати інші ракети, почали гриміти інші постріли, жахливі для нашої країни.

Але українці не полишали улюблену справу і вже після повномасштабного вторгнення виступали на міжнародних фестивалях в Іспанії, на Мадейрі, були в Мексиці. І завжди, говорить Тетяна Кучугура, під час шоу розповідали глядачам про Україну:

— Від самого початку наших виступів ми робили програми з українськими піснями і прапорами, а не тільки після 24 лютого 2022-го. Здається, у 2010-му, під час одного із перших фестивалів у Монако, у мого сина запитали: «Україна — це Росія?» Він тоді дуже обурився і сказав, що Україна — це найбільша країна Європи. Ми завжди з гордістю розповідали про свою країну.

Українці плакали під час нашого шоу в Канаді

У Монераль українська команда приїхала на початку липня. Обладнання для шоу орендували в Канаді, чимось допомогли колеги із інших країн, адже через війну не все можна привезти за кордон з України.

Щоб створити видовищне вогняне шоу, лише феєрверків замало: треба мати спеціальні програми, які пишуть шоу, пульти керування для запуску різноманітних салютних установок. Але надважливо обрати тему майбутнього шоу, написати сценарій, підібрати музику. Цим усім займалась сценаристка Тетяна Бурдяк.

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У Монреалі українці вирішили подякувати Канаді за підтримку нашої країни і показали глядачам шоу Ukrainian Fire for Canadian Hearts (Український вогонь для канадських сердець. — Ред.). Для музичного супроводу обрали популярні українські та канадські пісні, розповідає пані Тетяна:

— Після написання програми шоу, її треба розподілити за пультами, із яких і запускають ті самі феєрверки. Там є канали, у які входять проводи, із запрограмованим кожним пострілом. Усе розписано до секунди. Кожен постріл має вилітати в такт музиці.

Спочатку українська команда із чотирьох людей три дні самостійно готувалась до шоу, а пізніше до них доєдналось ще 15 місцевих фахівців.

Шоу вдалося, вважає пані Тетяна і додає, що раділи можливості показати його великій кількості глядачів на такому майданчику. І хоч раніше для української команди участь у міжнародних фестивалях феєрверків була переважно задоволенням, а не боротьбою за призові місця, сьогодні ж вони дуже хочуть перемогти. Але 19 членів журі визначаться із переможцем тільки в серпні, коли свої шоу покажуть усі учасники цьогорічного фестивалю.

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Чи буде перше місце за українцями, Тетяна Кучугура не береться прогнозувати, але, за її словами, шанси є:

— Ми зробили все професійно, добре. До нас підходили і організатори, і канадські, і українські глядачі. Говорили, що їм дуже сподобалося. Наші українці плакали під час шоу. Вони були дуже раді, що Україна приїхала туди до них, у Канаду. Це для нас дуже важливо.

Ім'я переможця фестивалю оголосять у серпні © Із особистого архіву Т. Кучугури

Ми привеземо в Україну міжнародний фестиваль

На вереснь 2022-го у місті Кам’янське на Дніпропетровщині був запланований великий Міжнародний фестиваль феєрверків і проводити його мала компанія «Танець вогню». За словами Тетяни Кучугури, від своїх планів вони не збираються відмовлятись:

— Це мав бути фестиваль у моєму рідному місті (зараз Тетяна проживає у Кам'янському, а її діти — у Києві. — Ред.). Ми мріяли зробити величезний фестиваль саме там, звідки ми родом, запросили іноземців. Та ми зараз віримо, що ми його проведемо і запросимо представників з усіх країн, які зараз допомагають Україні. У нас є такі плани, ми навіть нашу піротехніку зберігаємо, нікуди не відправляємо, бо вона нам буде дуже потрібна після перемоги.

05:05 Українське шоу в Канаді © Martine Landry Lemery