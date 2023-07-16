Росіяни чотирма ракетами завдали удару по центру Харкова

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Ракетний удар стався у ніч проти 16 липня. Як зазначають, по Харкову летіли ракети С-300.

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Про це, зокрема повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наслідки ракетного удару по Харкову © Національна поліція України

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За його словами, росіяни запустили чотири крилатих ракети близько о пів на другу ночі з території Білгородської області. Дві з з випущених РФ С-300 вибухнули в повітрі. А ті, що залишилися, впали у Харкові. Зокрема, влучили в землю на стадіоні, а також пошкодили дорожнє покриття на території Шевченківського району міста.Попри ці руйнування та пошкодження прилеглих будинків, у Харкові, на щастя, обійшлося без жертв. А от у селі Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік, ще один зазнав поранень.