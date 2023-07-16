Росіяни чотирма ракетами завдали удару по центру Харкова

Про це, зокрема повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, росіяни запустили чотири крилатих ракети близько о пів на другу ночі з території Білгородської області. Дві з з випущених РФ С-300 вибухнули в повітрі. А ті, що залишилися, впали у Харкові. Зокрема, влучили в землю на стадіоні, а також пошкодили дорожнє покриття на території Шевченківського району міста.
Попри ці руйнування та пошкодження прилеглих будинків, у Харкові, на щастя, обійшлося без жертв. А от у селі Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік, ще один зазнав поранень.