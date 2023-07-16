Творчість попри війну: 14-річна художниця з Харкова збирає кошти на бомбосховище-галерею

ІНТЕРВ'Ю RFI

Таїсія Глумова не може повноцінно займатись улюбленою справою — малюванням, бо в її художній школі немає бомбосховища. Тому разом з іншими вихованцями закладу та викладачами планують влаштувати аукціон малюнків, щоби зібрати кошти на створення безпечного місця для навчання. Українській редакції RFI дівчина розповіла про цю ініціативу та про власну творчість під час війни.

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14-річна дівчина мешкає разом із мамою на Салтівці. Це спальний район Харкова, який найбільше постраждав унаслідок обстрілів з боку Росії. 24 лютого 2022 року родина зустріла, як і більшість українців, під звуки вибухів.

Таїсія Глумова розповідає:

— Я думаю, як усім харків'янам, усім українцям, було страшно, було лячно. У всіх стрес. Якесь нерозуміння, що робити. Виїжджати за кордон чи ні? Але ми з мамою все ж вирішили, що не будемо їхати, бо не боїмося настільки. Було дуже страшно, коли влучили прямо біля нашого будинку, але з часом вже звикли до вибухів.

Справлятися зі стресом від наслідків війни дівчині допомагає хобі, яким вона займається з чотирьох років:

— Я більше малюю портрети. Ще з дитинства подобається малювати людей, їхні обличчя.

«Вечiрнiй Харкiв». 2021 рік © Таїсія Глумова

Також Таїсія створює комікси, основою сюжетів яких є спричинені російським вторгненням події та особисті історії:

— Перший комікс був присвячений початку війни. Моя особиста історія. Як ми ховалися у бомбосховищах, стояли в чергах… Другий комікс про те, як побудують бомбосховище у моїй школі. Як я собі це уявляю.

Комiкс, присвячений початку повномасштабного вторгнення. 2022 рiк © Таїсія Глумова

Школа сучасних театрально-сценічних напрямів, яку відвідує Таїсія, теж розташована на Салтівці. Від «прильотів» у закладі повибивало вікна. Нині там організовують аукціон малюнків, щоби обладнати бомбосховище.

Укриття дозволить дітям займатись офлайн і повернути живе спілкування. Уже після перемоги учні школи планують використовувати укриття й надалі — як галерею.

Таїсія Глумова пояснює:

— Потрібно ж навчатись вже офлайн, бо онлайн уже геть не сприймається. І тому з однокласниками з художньої школи вирішили створити каталог малюнків про війну. А саме про те, як її сприйняв кожен із нас. По суті, це такий один великий комікс із особистими історіями початку війни.

Каталог «Маленькі історії в малюнках дітей Харківщини» © Таїсія Глумова

Каталог «Маленькі історії в малюнках дітей Харківщини» вже готовий. Він перекладений кількома мовами. Його залишилося надрукувати, та влаштувати аукціон. Таїсія сподівається, що майбутній простір буде бомбосховищем недовго:

— Війна не вічна. Тому мріємо, що після її закінчення це сховище стане галереєю. Там будуть виставки картин із моєї школи. Сподіваємось, будемо розвивати нашу Салтівку.

Таїсія каже, що війна, безумовно, вплинула на її творчість. Дівчина вважає свої нові картини більш болісними, ніж до вторгнення РФ.

Ірина, мама Таїсії, запевняє, що творчість, як і сама донька, під час війни стала дорослішою:

— Під час війни діти дорослішають швидше. І вона зараз виглядає, не зовнішньо, а внутрішньо, старшою, більш досвідченою. У нас була ситуація, коли 11 квітня 2022 року на Салтівці був «приліт». І ми якраз у цей час були вдома. Дивилися серіал і почули гуркотіння ракети. У нас було десь до десяти секунд на те, щоб відреагувати. І ми сховалися в тамбурі між квартирами. Ми втратили кілька вікон тоді, але на пам'ять про цей день Таїсія намалювала картину. Оці негативні емоції, сльози дитина сублімувала у творчість.

«Харкiв — це Украiна». 2022 рiк © Таїсія Глумова

Дівчина постійно бере участь в українських та міжнародних творчих конкурсах. Останнього разу її робота поїхала до Бельгії.