Українське військо вдосконалило стратегію контрнаступу — ISW

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Збройні сили України змінюють стратегію ведення бойових дій виснажуючи супротивника та мінімізуючи власні втрати. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з огляду на події попередніх днів на фронті.

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Про це, зокрема, йдеться у новому звіті ISW. Так, зазначають, що нині українські військові ведуть наступальні операції щонайменше на трьох напрямках та мають на них деякі успіхи.

«Українські війська досягли обмежених успіхів на південь від Бахмута в районі Андріївки (10 км на південь від Бахмута) і перетнули Сіверський Донецький канал у цьому районі. Російські джерела також стверджували, що українські сили здійснили обмежене просування в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей на південний захід від Великої Новосілки та в західній Запорізькій області на північний схід від Роботиного (12 км на південь від Оріхова). Російський мілблогер стверджував, що російські сили «постійно» перекидають підкріплення в район Бахмута і нещодавно перекинули невизначений підрозділ БАРС (російського бойового резерву) з району Кремінної в район Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), вказуючи на те, що українські контрнаступальні операції продовжуються», — йдеться у черговому звіті.

Контрнаступ ЗСУ на Луганщині © Facebook

Що ж до стратегії ведення бойових дій, вважають аналітики Інституту, ЗСУ дещо змінили і вдосконалили підхід.

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«NYT повідомляв, що неназвані офіційні особи США та Європи підрахували, що російські війська знищили до 20 відсотків озброєння, наданого Україною Заходом, протягом перших двох тижнів контрнаступу. NYT повідомило, що офіційні особи заявили, що рівень втрат знизився до 10 відсотків протягом наступних тижнів через зміну стратегії України», — пишуть фахівці ISW.

Український контрнаступ © Скріншот із відео Reuters

Згідно висновків аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові нині зосередилися на виснаженні російських сил за допомогою артилерії та ракет великої дальності замість широкомасштабних нападів. Зокрема, вважають вони, ця інформація відповідає заяві Валерія Залужного про те, що «українські непрямі сили посилилися вогонь може як збити російські сили, так і мінімізувати втрати українців».

Так,припускають експерти, українські командири нині зосереджуються на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає хоч і сповільнює темпи наступу, але зберігає життя військових, одночасно поступово виснажуючи російську живу силу та техніку.

«Збройні сили України, ймовірно, тижнями вдосконалювали свою контрнаступальну стратегію, і більші наслідки цих коригувань лише зараз стають очевидними для деяких спостерігачів. Україна, ймовірно, продовжуватиме коригувати свою стратегію та виконання протягом контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу», — пишуть аналітики.