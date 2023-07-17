Використання касетних снарядів: РФ заперечує, на Заході говорять про сотні атак

Зброя великого ураження

Після рішення США передати Україні касетні боєприпаси росіяни почали говорити, що досі утримувались атакувати такими снарядами. Путін погрожує «дзеркальними діями» у відповідь на використання цієї зброї Києвом. Торішня доповідь міжнародної Коаліції з касетних боєприпасів свідчить, що росіяни сотні разів використовували таке озброєння під час вторгнення і це привело до сотень жертв серед цивільних. За словами Володимира Зеленського, передача касетних снарядів Україні — питання справедливості.

Контейнер для касетних снарядів в землі після обстрілу, околиці Харкова, 10 червня 2022 р.

Реклама Читати продовження

Касетні боєприпаси заборонені Конвенцією з касетних боєприпасів, укладеною 2008 року. Поки її ратифікували 111 держав, але Росія, Китай і США, у яких найбільше таких снарядів, не є сторонами угоди. Україна теж не приєдналася до Конвенції.

Президент РФ у коментарі росЗМІ заявив, що Росія досі не використовувала їх у війні проти України. Так він відповів на запитання про майбутнє постачання Києву касетних боєприпасів з США.

«Але якщо вони застосовуватимуться проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії», — додав Путін.

Російські війська здійснили сотні обстрілів касетними бомбами

Ще в серпні 2022-го Коаліція з касетних боєприпасів опублікувала доповідь. У ній йдеться про те, що російські війська сотні разів використовували касетні боєприпаси під час повномасштабного вторгнення в Україну:

Задокументовано, зареєстровано або, ймовірно, мали місце сотні обстрілів касетними боєприпасами з боку російських військ в Україні. Українські сили, мабуть, також кілька разів застосовували цю зброю під час конфлікту

Свідчення про використання касетних боєприпасів з'явились у перші ж дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Розслідувальний проєкт «Білінгкет» писав, що російські війська, мабуть, обстрілюють касетними боєприпасами українські міста, зокрема житлові квартали.

Касетні боєприпаси у РФ «на всі випадки життя»

Касетні боєприпаси становлять велику небезпеку як для військових, так і для цивільних, розповідає воєнний експерт Олег Стариков:

— По-перше, таке озброєння б’є не по конкретних цілях, а по площах. Якщо снаряди, які використовуються НАТО, наприклад «Хімарс», це високоточна зброя і діє на максимум кількох метрах, то касетні боєприпаси мають у складі десятки, а іноді й сотні невеличких мін. І уражають поверхні, які можна порівняти з футбольним полем.

Росія має на озброєнні касетні боєприпаси на всі випадки життя, коментує Олег Стариков. Це касети вагою 400-500 кг, що містять від 10 до 350 малих бомб та можуть уражати різні цілі — і кораблі, і танки, і будинки, і шосе. До того ж бомби мають крильця, які дозволяють обходити ППО.

Як пояснює Олег Стариков, більшість таких боєприпасів виготовлені давно і довго лежали на складах — і це становить додаткову небезпеку:

— Тож частина малих бомб, які містять касети, може не розірватися відразу і потім буде становити загрозу для військових та мирного населення.

Зеленський: це питання справедливості

Рішення передати Україні касетні боєприпаси було складним. Про це заявив Президент США Джо Байден, додавши, що Україні вони вкрай потрібні.

А Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія постійно застосовує касетні боєприпаси, атакуючи українські території, і постачання США таких снарядів в Україну є питанням справедливості.

«Та допомога, яку ми можемо отримати від США по касетних снарядах, призначена для використання виключно у військових цілях, виключно на тимчасово окупованих територіях України», — додав Володимир Зеленський.