Володимир Зеленський: Україна готова продовжити постачання зерна навіть без участі РФ

УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід РФ із зернової угоди та заявив, що важливо робити все можливе для продовження використання чорноморського коридору.

Реклама Читати продовження

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю африканським ЗМІ, уривки з якого навів у Фейсбук його речник Сергій Никифоров. Так, президент наголосив, що Україна не мала домовленостей із Росією:

«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода — Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, — вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей».

Зеленський розповів, що МЗС України вже готує звернення до ООН та Туреччини:

«Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу».

Також він зазначив, що Україна зробить усе можливе, аби й надалі поставляти зерно, навіть якщо Росія виходить із угоди. Його позицію підтримують і компанії-власники кораблів:

«Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, — то всі готові продовжувати постачання зерна».

🔻 Уранці 17 липня стало відомо, що Росія офіційно відмовилася продовжувати зернову угоду та відкликала гарантії безпеки для судноплавства. Європейська спільнота закликає Путіна припинити зерновий шантаж, а президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається провести переговори з лідером РФ, оскільки вважає, що «Путін хоче продовження зернової угоди».