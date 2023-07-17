Кримський міст під ударом: що відомо про інцидент

ЩО З МОСТОМ?

У ніч на 17 липня у Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про «надзвичайну ситуацію» на Кримському мосту та одразу зупинила рух по ньому. Також було обмежено рух поромів. Що сталося?

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Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов розповів, що «сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби». Він закликав росіян утриматися від поїздок через міст.

Тим часом пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що рух Кримським мостом повністю зупинено. Також зупинили залізничне та поромне сполучення.

Пропагандистські телеграм-канали публікують фото наслідків атаки по Кримському мосту © телеграм-канал Baza

За даними низки російських ЗМІ, уночі пролунало кілька вибухів у районі мосту, після чого на двох його прольотах зникло освітлення. За їхніми даними, в результаті вибухів упав принаймні один із прольотів мосту, також повідомляється про загиблих і травмованих. Це підтверджує губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков — у своєму телеграм-каналі він написав, що загинули двоє мешканців області, чоловік та жінка, їхня донька зараз знаходиться в лікарні.

Основна версія РФ — атака модернізованих водних дронів-безпілотників.

Низка російських ЗМІ припускає, що Україна атакувала міст надводними дронами © телеграм-канал Baza

Тим часом українська сторона події на Кримському мосту коментує стримано. Так, речник ГУР МО Андрій Юнусов заявив, що коментарів з приводу того, що та чому сталося, давати не буде. Утім, зауважив, що внаслідок руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

Водночас керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин висловила припущення, що події на Кримському мосту можуть бути провокацією росіян на тлі напруження довкола зернової угоди.

СБУ офіційно теж ніяк не прокоментувала падіння прольоту Кримського моста. Але у телеграм-каналі Служби безпеки України з'явилося жартівливе повідомлення:

Тим часом українські ЗМІ з посиланням на власні джерела в СБУ повідомляють, що атака на Кримський міст є спецоперацією Служби безпеки та ВМС.