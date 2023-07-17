Маленькі, приховані та смертоносні: міни стали на заваді українського контрнаступу

СТОП, МІНИ!

Щоб просунутися вперед, українські війська мають прориватися крізь щільні мінні поля, залишені окупантами.

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Це була приголомшливе видовище — закривавлені люди, зім’яті транспортні засоби. Тоді скупчення російських мін вибухнуло посеред поля на Півдні України.

Один український військовий наступив на міну — і впав на траву. Поруч, очікуючи евакуації, лежали інші військові, їхні ноги були перетягнуті джгутами.

Про це пише видання «Нью-Йорк таймс», покликаючись на опубліковане в мережі відео та слова солдатів-очевидців.

Незабаром прибула бронетехніка. Медик вискочив, щоб надати допомогу пораненим. Він став навколішки на землю, яку вважав безпечною, — і цієї миті здетонувала ще одна міна.

Минуло близько п’ять тижнів від початку контрнаступу. Американські журналісти, поспілкувавшись з командирами і військовими, стверджують, що деокупація дається не такими швидкими темпами з однієї головної причини — міни.

Українські військові повинні проходити через поля, усіяні десятками типів вибухівок. Деякі з них виготовлені з металу та пластику. Вони можуть мати форму коробки для жувального тютюну чи пляшки газованої солодкої води і промовисті назви на кшталт «відьма» чи «пелюстка».

Протитанкові міни на колишній позиції російський військ в селі Новодарівка Запорізької області, яку нещодавно відбили сили ЗСУ © The New York Times / David Guttenfelder

Крім того, проблему становить відсутність авіаційної підтримки, а також глибока мережа оборонних споруд, вибудована росіянами.

А втім, як йдеться у публікації, саме через величезну кількість мін, розтяжок, пасток і саморобних вибухових пристроїв українські сили просунулися лише на кілька кілометрів від того місця, звідки вони почали.

«Я не міг собі уявити подібного, — сказав український рядовий Сергій із підрозділу, який рятував поранених унаслідок вибухів бійців. — Я думав, що міни будуть лежати в ряд. Але цілі поля заповнені ними».

Росіяни у веденні війни вже давно покладаються на міни. Вони активно використовували їх в Афганістані, Чечні та на попередніх етапах бойових дій в Україні, починаючи з 2014 року. Але мінні поля на Півдні величезні й складні. За словами військових ЗСУ, вони перевершують ті, про які було відомо раніше. Україна теж застосовувала міни, щоб не дати просунутися окупантам.

«Для розмінування потрібна велика мотивація та холодна голова, — сказав майор Максим Присяжнюк, український експерт із розмінування, який розчищає поля вночі перед наступом піхоти. — Це така тонка робота, як у хірурга, але в той самий час навколо тебе лунають артилерійські вибухи».

Мінери вирушають із металодетекторами та довгими тонкими зондами, прикріпленими до жердин. Вони обережно доторкаються до землі й намагаються виявити закопані міни, не провокуючи їхньої детонації. «Це наші інструменти — і ікона в кишені», — розповідає майор Присяжнюк у медичному стабілізаційному пункті, куди безперервним потоком звозять поранених мінами бійців.

Стабілізаційний пункт, де надають допомогу пораненим військовим © The New York Times / David Guttenfelder

Росіяни регулярно встановлюють міни-пастки й пристрої, які спричиняють детонацію, щоби ускладнити роботу мінерів. Зокрема, майор Присяжнюк розповідає про «трюк для бовдурів»: окупанти закладають протипіхотні міни перед розтяжкою, щоб поцілити у військового, який спробує знешкодити пастку.

До складніших вибухових пристроїв належать міни, що вистрибують. Після детонації головний снаряд вистрілює вгору, на висоту близько одного метра. Опісля він вибухає, розлітаючись численними осколками. Поранень зазнають усі, хто стоїть поруч.

Крім того, Росія використовує міни, що завдають осколкових поранень і спрацьовують завдяки тонким жовтим дротам — розтяжкам. Вони простягаються на десятки метрів.

Групи з розмінування розчищають шлях завширшки близько 70 сантиметрів, щоби піхотинці могли йти вперед. Потім сапери повертаються, щоб розширити стежку ще на 30 сантиметрів або більше. Тоді нею просуватися пліч-о-пліч зможуть уже двоє військових із пораненим на ношах. Минулого місяця боєць, який ніс пораненого, підірвався на міні, бо шлях не вдалося розширити достатньо швидко.

Небезпека існує навіть після розчищення стежин. За словами майора Присяжнюка, російські війська часто запускають ракети, які розкидають невеликі важко помітні зелені пластикові міни-пелюстки, які також називають «метеликами».

ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) «Пелюстка», яку застосовують росіяни попри її заборону Оттавською конвенцією © The New York Times / Mauricio Lima

Військовий медик стабілізаційного пункту Володимир проводить ампутації військовим, у яких розривами відірвало стопи або гомілки. За його словами, міни перевершили артилерію як головну причину поранень. Деякі вибухові пристрої виготовляються із пластику, щоб експерти з розмінування не могли їх виявити. Шрапнель з-під них також містить пластик. Отож лікарі в стабпунктах, які також використовують металодетектори, не одразу можуть знайти та видалити осколки з тіла пораненого.

Бійцям надають медичну допомогу та відправляють у віддалені шпиталі. Минулого тижня, за словами Володимира, він ампутував обидві руки мінерові, який зазнав поранень під час знешкодження міни.

Минулий місяць був болісною, важкою фазою війни для української армії. Вона мала швидко просуватися вперед і в такий спосіб демонструвати західним союзникам, що політика озброєння України може змінити ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні минулої п’ятниці знову став на захист темпів контрнаступу. Він сказав, що Росія кидає на українські війська «все, що може», і що «кожна тисяча метрів просування» заслуговує подяки.

На Півдні українські війська атакують щонайменше в трьох точках, але не прорвали основні лінії оборони окупантів. Міни — не єдина проблема, з якою вони стикаються. Просуваючись уперед, українські військові виходять за межі дії деяких систем протиповітряної оборони та стають уразливими для російських ударних гелікоптерів.

Станом на минулий тиждень у найвіддаленішій точці наступу, на південь від села Велика Новосілка Донецької області, українська армія прорвалася приблизно на вісім кілометрів вглиб російської лінії оборони. На південь від міста Оріхів Запорізької області українські військові натрапили на мінне поле. Глибина просування там сягнула приблизно півтора кілометра. Метою контрнаступу є вихід до Азовського моря, що дасть змогу перерізати російські лінії постачання до окупованого Криму. Для цього ЗСУ слід просунутися приблизно на 100 кілометрів.

Українські військові розповідають, що, просуваючись через мінні поля, покладаються на захист, який їм забезпечує західна бронетехніка.

БМП американського виробництва «Бредлі» з багатошаровою алюмінієвою та сталевою бронею спокійно проходять протипіхотні міни, але не російські протитанкові снаряди. А втім, навіть ці потужні округлі пристрої, нашпиговані приблизно сімома кілограмами тротилу, часто не завдають серйозних поранень військовим усередині.

Військовий хірург Денис, який працює в іншому стабілізаційному пункті поблизу фронту, розповідає, що поранені внаслідок вибуху міни під час поїздки в «Бредлі» військовослужбовці почуваються набагато краще ніж ті, хто їде в радянській бронетехніці. У них часто буває струс мозку, але не ушкоджуються кінцівки.

«Американці зробили цю машину, щоб врятувати життя екіпажу», — сказав рядовий команди порятунку Сергій. Він зараз працює на своєму третьому «Бредлі» після того, як дві попередні машини наїхали на протитанкові міни. Останній підрив стався, коли його та інших фахівців відправили евакуювати з мінного поля поранених піхотинців.

Український військовий біля БМП «Бредлі» © The New York Times / David Guttenfelder

Серію вибухів зняв український дрон, а кадри виклав у мережу український журналіст. Цей епізод «Нью-Йорк таймс» також переповіли Сергій та інші самовидці.

На мінному полі екіпаж «Бредлі» чув крізь гуркіт двигуна вибухи менш потужних протипіхотних снарядів, коли гусениці авто наїжджали на них. Щоб уникнути ураження, намагалися рухати по слідах, залишених іншою технікою, але це було важко.

Коли дісталися до поранених, двоє Сергіїв — навідник і сержант — спершу зосередилися на відстрілі позицій російських кулеметів у віддаленому лісі. Окупанти вели вогонь по українських військових, які застрягли на мінному полі.

Українські військовослужбовці біля БМП «Бредлі» © The New York Times / David Guttenfelder

Медик стрибнув в артилерійську воронку, мабуть, вважаючи, що там немає протипіхотних мін. Одна з них тоді вибухнула, відірвавши чоловікові частину ноги. На кадрах з дрона видно, як він накладає джгут на свою кінцівку, а потім повзе до «Бредлі». І там уже інший медик допомагає йому дістатися автомобіля, усередині якого накладають другий джгут.

«Було страшно вийти, коли побачив, що хтось підірвався на міні», — розповідає Сергій.

І вже виїжджаючи з поля, «Бредлі» натрапляє на протитанкову міну, буксує і зупиняється. Вибух пошкодив задню рампу, тому екіпаж відкриває люк на даху і через нього виносить поранених. А вже в безпечне місце їх доправляє інша бойова машина піхоти.

Через кілька днів сержант Сергій повертається на місце події з броньованим евакуатором, щоб забрати «Бредлі». Коли він витягає автівку, та натрапляє на ще одну міну, перекидається і пошкоджується ще сильніше.

Тепер, розповідає Сергій, цю машину ремонтують у Польщі, а він одержав інший «Бредлі», щоб продовжити своє небезпечне просування мінними полями.