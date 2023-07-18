Від вчительки біології до медикині «Госпітальєрів»: інтерв’ю з Ріною Резнік

ІНТЕРВ'Ю RFI

До повномасштабного російського вторгнення Ріна Резнік була вчителькою біології в загальноосвітній школі. З початком повномасштабного вторгнення дівчина долучилися до Голосіївської ТрО, а згодом стала медикинею батальйону «Госпітальєри». Про свій шлях від уроків для дітей до порятунку військових з «нуля» Ріна розповіла українській редакції RFI.

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— Розкажіть, чим ви займалися перед повномасштабним вторгненням?

— Родом я з Харкова, але живу в Києві. До вторгнення була вчителькою середньої та початкової школи, викладала біологію, хімію, фізику. Також навчалася на біологічному факультеті, писала наукові статті, готувалась до магістратури з напрямку нейрофізіологія.

— Як ви зустріли повномасштабне вторгнення Росії?

— Мене розбудили, тому що я добре сплю. Навіть зараз, коли прилітає прямо в будинок, у якому я знаходжуся. 24 лютого мене розбудили сусіди, які вирішили, що терміново треба евакуюватися з міста.

Я обманула своїх друзів, сказавши, щоб вони поїхали в гуртожиток за речами. А я в той час вирішила зробити вигляд, що їх чекаю та поїхала до ТрО вже на другий день.

— Чим саме займалися в територіальній обороні, які обов'язки були у вас?

— Треба розуміти, що київські ТрО на початку повномасштабного вторгнення — це був просто хаос. Хоча коли я йшла, то спочатку говорила, що я можу бути медиком, але такої роботи тоді не було. Мені доводилося займатися організаційною роботою, пошуком гуманітарної допомоги, контактами з людьми.

Згодом нам довелось їхати в Горенку (село у Бучанському районі Київської області. — Ред.), і тоді ми вже долучилися до проведення бойових дії. Через три тижні я з командою перейшла в «Добробат», а потім до «Госпітальєрів».

— На той час у вас був практичний медичний досвід? Чи лише знання теорії?

— Радше навчалася вже на практиці. Я проходила курси медичної допомоги як вчитель. І на цьому все. Це був увесь досвід. Але оскільки я навчалася на біологічному факультеті, де вивчали біофізику, фізіологію, то в мене були якісь уявлення. Звісно, тактична медицина має тільки частково спільне з класичною медициною, тому вчитись довелось на практиці, якраз коли я потрапила до «Госпітальєрів».

У нас була перша ротація поблизу Сєвєродонецька. Тоді там були доволі інтенсивні події. Але все було супер. Наша команда складала десь із 20 медиків, парамедиків, власне бойових медиків. Усі впорались.

Ріна Резнік © Фото з особистого архіву

— У чому полягала ваша робота в «Госпітальєрах»?

— Ми виконували функцію, яка дорівнює функції медроти бригади або медпункту батальйону, тобто забезпечували медичну евакуацію поранених до стабілізаційних пунктів, а також допомагали медикам працювати на стабпункті.

Я працювала переважно на пікапі, і це була евакуація поранених із «нуля». Задача проста: коли тебе викликають по рації, ти виїжджаєш, забираєш пораненого і по дорозі виконуєш комплекс заходів, щоб він залишився живим до стабілізаційного пункту.

Також частково, звісно, асистувала на стабілізаційному пункті як медсестра. Потримати зажими, перев’язати рани, за необхідності зашити рану. Власне, самостійних рішень майже не приймалося, якщо стабпункт класний, якщо він адекватно працює, а з цим мені дуже сильно щастило.

Ріна Резнік © Фото з особистого архіву

— Які складнощі виникали в роботі? Чи було вам страшно?

— Проблеми були загальні. Наприклад, що було лячно, коли не вистачало боєкомплекту військовим, із якими ми працювали. Моїх людських проблем у мене майже не було, тому що виявилося, що я доволі гарно підготовлена для того, щоб брати участь у бойових діях. Мені це подобається.

Мені подобається їздити на пікапі, я не боюся вибухів, мені не противно тиждень не бачити душу. Головне, що мені не страшно. Тобто я боюся, але мене не паралізує страх.

Я інтенсивно боюся в той час, коли міна залітає під капот машини, але відчуття страху відпускає мене буквально за 2-3 хвилини. Я не переживаю страх довго і тяжко.

Це взагалі був один із найкращих етапів у моєму житті. Нині знаходитися в Києві набагато противніше.

Ріна Резнік © Фото з особистого архіву

— Зараз ви у Києві як позаштатна консультантка Міністерства охорони здоров'я. Чим саме займаєтеся?

— Мене туди покликати зайнятися питанням того, як постачати кров на фронт. Справа в тому, що в 2020 році у всіх європейських настановах надання допомоги пораненим прибралися всі рідини, окрім крові.

Раніше вважалося, що можна людину залишити з певним розчином, якщо вона втратила багато крові. І нібито це їй допоможе. Дослідження останнього часу показують те, що ні. Можна тільки з кров’ю це робити.

Зараз немає, у кого перейняти досвід побудови системи логістики крові на фронт, тому що ніхто не воював на своїх територіях, так як це зараз робить Україна.

Була задача спробувати побудувати систему логістики, навчання і так далі, бо ми не можемо поставити війну на паузу. Треба зараз думати, як це обгортати в систему нашої нормативно-правової бази. Ось цим займаюсь останній час, паралельно організовуючи велику кількість івентів із приводу популяризації культури донорства.

— Чи будуєте плани на майбутнє?

— Я дуже би хотіла займатися громадськими ініціативами. Можливо, після активної фази війни, якщо вона, звісно, закінчиться за мого віку, то я би хотіла, напевно, бути учасником великих ініціатив із приводу реабілітації військових, упровадження нормального стану нашої військової медицини.

Не хочу лишатися в армії в той час, коли не буде активних бойових дій. Я би хотіла бути дотичною до армії. Можливо, бути інструктором, адже коли у тебе є певні компетенції, то ти розумієш, що твій борг перед державою — ці компетенції передати далі.

— Чи не виникало бажання повернутися до школи?

— Розумієте, останні кілька років є відчуття повної неможливості приймати якісь рішення виключно за себе. Доводиться приймати рішення за країну. І поки що, я думаю, що мої друзі з військової справи, з громадського активізму не дуже зрозуміють мене, якщо я піду з цього всього, щоб знову працювати в школі, попри те, що мені дуже подобалося працювати з дітьми. Зараз час інших справ.

Ріна Резнік © Фото з особистого архіву